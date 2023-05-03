شاهد مباراة الأهلي وهجر في الجولة 30 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 على ملعب هجر

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هجر x الأهلي

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب هجر - الأهلي الأربعاء 3 مايو 2023،

20:15 السعودية ومصر KSA Sports HD 1 هجر

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تشكيل الأهلي

سوف يبدأ بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي:-

التشكيل: 4-2-3-1

محمد الربيعي.

محمد المجحد، طلال عبسي، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي.

ميليسي، هشام فايق.

مودو بارو، رياض بودبوز، هيثم عسيري.

حسن العلي..

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبدالرحمن الصانبي، سلمان المؤشر، فراس الغامدي، مراد خضري، زياد الجهني، عبدالباسط هندي، ريان حامد، عبدالله المقرن، ماركوس أمارال.

أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة هجر ضد الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من دوري يلو موسم 2022-23، على ملعب هجر.

الأهلي بحاجة لتحقيق الانتصار في مباراة الليلة لضمان التأهل إلى دوري روشن السعودي والعودة مجددًا بعد موسم كامل قضاه في الدرجة الأولى بدوري يلو.

Shahid