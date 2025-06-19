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كأس العالم للأندية
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MetLife Stadium, New Jersey
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شاهد مباراة الأهلي وبالميراس عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد الأهلي لمواجهة هامة في ثاني مبارياته في كأس العالم للأندية 2025 ضد ريال مدريد على ملعب ميت لايف.

الأهلي تعادل مع إنتر ميامي في مباراة الجولة الأولى، كما أنّ بالميراس هو الآخر تعادل دون أهداف، مما يعني أن كل الاحتمالات قائمة في هذه المجموعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الأهلي خوسيه ريبيرو الاعتماد على العناصر الآتية:

المباريات التالية

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىمحمد الشناوي
الدفاعمحمد هاني - أشرف داري - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله
الوسطحمدي فتحي - مروان عطية - محمد علي بن رمضان
الهجوممحمود حسن تريزيجيه - وسام أبو علي - أحمد السيد زيزو
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تشكيل بالميراس لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب بالميراس فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىويفيرتون
الدفاعجوستين جياي - جوستافو جوميز - خواكين بيكيريز - موريلو
الوسطأنيبيا مورينو - ريتشارد ريوس - رافائيل فيجا
الهجوماستيفاو - فاكوندو توريس - فيتور روكي
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