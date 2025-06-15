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شاهد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب روز بول، لاستضافة افتتاح مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

ويشارك الفريقان في البطولة باعتبار تصنيفهما في "يويفا" خلال السنوات الأخيرة والمبني على الأداء في البطولات الأوروبية..

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تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، الاعتماد على العناصر الآتية:

المباريات التالية

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىدوناروما
الدفاعحكيمي – ماركينيوس – باشو – مينديز
الوسط نيفيس – فيتينيا – فابيان رويز
الهجومكفاراتسخيليا- راموس- دوي
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تشكيل أتلتيكو مدريد لمباراة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب، دييجو سيميوني، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمى يان أوبلاك
الدفاعماركوس يورينتي - لونجليه - خافي جالان - لو نورماند
الوسطدي بول - باريوس - صامويل لينو
الهجومجوليانو سيميوني - جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان
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