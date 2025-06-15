بث مباشر: شاهد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 من هنا
يتزين ملعب روز بول، لاستضافة افتتاح مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.
ويشارك الفريقان في البطولة باعتبار تصنيفهما في "يويفا" خلال السنوات الأخيرة والمبني على الأداء في البطولات الأوروبية..
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تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025
قرر مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، الاعتماد على العناصر الآتية:
|الخطة | 4-3-3
|حارس المرمى
|دوناروما
|الدفاع
|حكيمي – ماركينيوس – باشو – مينديز
|الوسط
|نيفيس – فيتينيا – فابيان رويز
|الهجوم
|كفاراتسخيليا- راموس- دوي
تشكيل أتلتيكو مدريد لمباراة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025
أما المدرب، دييجو سيميوني، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:
|الخطة | 4-3-3
|حارس المرمى
|يان أوبلاك
|الدفاع
|ماركوس يورينتي - لونجليه - خافي جالان - لو نورماند
|الوسط
|دي بول - باريوس - صامويل لينو
|الهجوم
|جوليانو سيميوني - جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان