بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والعين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

شاهد مباراة الأهلي أمام العين في الجولة 28 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 على استاد الأمير عبدالله الفيصل

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الأهلي x الجبلين

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - العين الإثنين 10 أبريل 2023،

22:00 السعودية، 21:00 مصر KSA Sports HD استاد الأمير عبدالله الفيصل

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تشكيل الأهلي

سوف يبدأ بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: عبد الباسط هندي - باستوس - فهد الحمد، ريان حامد

خط الوسط: ميليسي - هشام فايق

خط الهجوم: رياض بودبوز - سلمان المؤشر - مودو بارو - حسن العلي

في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، ينتظر فريق الأهلي مباراة قوية ضد العين من أجل مواصلة الطريق بالنسبة لرجال المدرب بيتسو موسيماني نحو الصعود لدوري روشن.

ونجح الأهلي في الفوز بصعوبة على الجبلين في مباراة مثيرة حُسمت في دقائقها الأخيرة.

الأهلي يطمح لإظهار أفضل ما لديه، ليس فقط لضمان الوصول إلى دوري روشن، وإنما للاستعداد الجيد له والمنافسة بأفضل شكل حين العودة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث في الوقت الحالي بعد فوز الأخدود وقفزه للصدارة، وتعادل الحزم والتواجد في المركز الثاني.

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