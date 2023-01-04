مشاهد مباراة الأهلي والشعلة في دوري يلو السعودي

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الأهلي x الشعلة

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الشعلة الأربعاء 4 يناير 2023،

18:30 السعودية، 17:30 مصر KSA Sports HD مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية

تشكيل الأهلي

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

عبد الرحمن الصانبي

إبراهيم الزبيدي، عبد الباسط هندي، باستوس، علي مجرشي

فرانك كوم، إياد مدني، رياض بودبوز

حسن العلي، عبد الله المقرن، هيثم عسيري

يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والشعلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي تعادل بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة أمام الساحل في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، ويستمر في المركز السادس في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، فقد سقط الشعلة في فخ الخسارة أمام مضيفه الجبلين بخماسية دون رد في المباراة الماضية، ليتوقف رصيده عند 10 نقطة، يحتل بها المركز 17 في جدول الترتيب.