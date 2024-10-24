مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024

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شاهد بالفيديو البث المباشر الحي لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024

شاهد البث المباشر لنهائي السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك

يتجدد اللقاء مرة أخرى في قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، ولكن هذه المرة في نهائي كأس السوبر المصري 2024، والمقام في دولة الإمارات.

وبعد أقل من شهر على نهائي كأس السوبر الإفريقي، والذي فاز به الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح، يستقبل استاد محمد بن زايد، ديربي جديد للكرة المصرية، سيهدف الأهلي فيه لمصالحة جماهيره، ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه الثاني هذا الموسم.

ونجح الزمالك، في حجز المقعد الأول بالمباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما وصل الأهلي للنهائي، بالتغلب على سيراميكا كيلوباترا، بهدفين مقابل هدف.

المباريات التالية

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري 2024

أعلن كولر تشكيل الأهلي الرسمي

الخطة4-3-3
حارس المرمىمحمد الشناوي
الدفاعيحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق
الوسطإمام عاشور، مروان عطية، كوما
الهجومحسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري 2024

أما جوزيه جوميز، فقد قرر الاعتماد على العناصر الآتية

الخطة4-2-3-1
حارس المرمىمحمد عواد
الدفاععمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك
المحورزياد كمال، محمد شحاتة
الوسطناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد سيد زيزو
الهجومسيف الجزيري
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