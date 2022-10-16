بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مصعب صلاحمصعب صلاح|
فيديوالرياض vs الأهليالرياضالأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

مشاهد مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو السعودي

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الرياض x الأهلي
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المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

الرياض - الأهلي

الأحد 16 أكتوبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

KSA Sports HD

ملعب الأمير فيصل بن فهد

تشكيل الأهلي

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

محمد الربيعي

عبد الباسط هندي، باستوس، فهد الحمد، علي مجرشي

إياد مدني، هشام فايق، رياض بودبوز

هيثم عسيري، عبد الله المقرن، يوسف العبدلي

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