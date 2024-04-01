تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Ahli - IttihadGettyImage
دوري روشن السعودي
team-logo
team-logo
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024

الأهلي v الاتحادالأهليالاتحاددوري روشن السعوديالقنوات الناقلة

البث المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في قمة الجولة 26 في ديربي جدة من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

    برجاء التسجيل والاشتراك لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة دوري روشن السعودي عبر شاهد

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والاتحاد، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 26 في ديربي جدة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مباريات الديربي دائمًا لا تعرف التوقعات، فحتى مستوى الفريقين قبل المواجهة لا يحدد المنتصر أو يعطي حتى مؤشرات بالنتيجة.

ويأتي الاتحاد في المركز الرابع من ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

المباراة التالية

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

توقيت مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 1 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والاتحاد على شاشتها.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
الأهلي - الاتحادالإثنين 1 إبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC SPORT 1 HDفارس عوضالجوهرة المشعة
شاهد
SSC SPORT 5 HDمحمد حسين
SSC SPORT 1 SDفهد عريشي

تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب ماتياس يايسله الدفع بالعناصر الآتية:

الخطة
حارس المرمى
الدفاع
محور الارتكاز
الوسط
الهجوم

تشكيل الاتحاد لمباراة الأهلي في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب مارسيلو جاياردو فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة
حارس المرمى
الدفاع
الوسط
الهجوم

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين