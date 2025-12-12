بث مباشر: شاهد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025

الأردن × العراق

مباشر لحظة بلحظة





أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الأردن والعراق في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.

المنتخب الأردني وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بطلًا للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، أي أنّه المنتخب الوحيد الذي فاز في جميع مباريات حتى الآن بالبطولة.

أما منتخب العراق، فقد جاء في المركز الثاني عن المجموعة الرابعة بعد الخسارة من الجزائر في الجولة الأخيرة.

ويواجه المنتصر في هذه المباراة المنتخب السعودي في نصف نهائي البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في كأس العرب 2025

الخطة 3-4-3



يزيد أبو ليلى

سعد الروسان - عبدالله نصيب - سليم عبيد

أدهم القرشي - إبراهيم سعادة - نزار الرشدان - مهند أبو طه

يزن النعيمات - علي علوان - محمود المرضي

تشكيل العراق المتوقع ضد الأردن في كأس العرب 2025