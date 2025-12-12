بث مباشر: شاهد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025

مصعب صلاح

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الأردن والعراق في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.

المنتخب الأردني وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بطلًا للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، أي أنّه المنتخب الوحيد الذي فاز في جميع مباريات حتى الآن بالبطولة.

أما منتخب العراق، فقد جاء في المركز الثاني عن المجموعة الرابعة بعد الخسارة من الجزائر في الجولة الأخيرة. 

ويواجه المنتصر في هذه المباراة المنتخب السعودي في نصف نهائي البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
stc tv
beIN SPORTS HDحفيظ الدراجي
الكأس 1خليل البلوشي
MBC مصر 2عصام عبده
أبو ظبي الرياضية 1فارس عوض
 الشارقة الرياضية 1سالم السالمي
الكويت الرياضية 1راشد الدوسري
عمان الرياضيةمحمد اليامي
شاشاعلي دراج

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في كأس العرب 2025

الخطة 3-4-3

يزيد أبو ليلى
سعد الروسان - عبدالله نصيب - سليم عبيد
أدهم القرشي - إبراهيم سعادة - نزار الرشدان - مهند أبو طه
يزن النعيمات - علي علوان - محمود المرضي

تشكيل  العراق المتوقع ضد الأردن في كأس العرب 2025


التشكيل:4-2-3-1

أحمد باسل
مصطفى سعدون - أكام هاشم - ميثم جبار - أحمد يحيى
سجاد جاسم - زيد إسماعيل
حسن عبد الكريم - كرار نبيل - علي جاسم
مهند علي

