بث مباشر: شاهد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

شاهد بالفيديو البث المباشرة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في الأراضي السعودية على ملعب الجوهرة المشعة...

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يستعد ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية ليكون مسرحًا لأحداث مثيرة في كأس السوبر الإسباني 2024-2025، حيث يحتضن النهائي بين برشلونة وريال مدريد.

يأتي ريال مدريد إلى البطولة بصفته بطلًا الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بينما يشارك برشلونة بعد احتلاله وصافة الليجا في الموسم المنصرم.

وأطاح النادي الكتالوني بنظيره أتلتيك بيلباو في نصف النهائي منتصرًا بهدفين دون رد، قبل أن يفوز الملكي على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة.

كأس السوبر الإسباني يشهد هذا العام إلغاء الوقت الإضافي واللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال التعادل، مما يزيد من الإثارة والجنون.

ما القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

حصلت شبكة قنوات SSC على حقوق إذاعة مباريات كأس السوبر الإسباني، وبالتالي ستجد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، على قنواتها، وخصصت قناتين لذلك هما SSC SPORT 1 HD بجانب SSC NEWS HD.

هذا بجانب إذاعة المباراة عبر قنوات MBC وتحديدًا قناتي MBC مصر 2 و MBC عراق.

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب ريال مدريد - برشلونة الأحد 12 يناير 2025،

21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC News HD فهد العتيبي الجوهرة المشعة مشاري القرني SSC SPORT HD 1 فارس عوض عبد الله الحربي MBC مصر 2 مدحت شلبي فارس عوض MBC العراق فهد العتيبي

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-2-3-1 حراسة المرمى تيبو كورتوا خط الدفاع فيرلان ميندي - أنتونيو روديجير - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز المحور فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا خط الوسط فينيسيوس - جود بيلينجهام - رودريجو خط الهجوم كيليان مبابي

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

ويدخل المدرب هانزي فليك المباراة بالتشكيل التالي:-