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مصعب صلاح

نتائج قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

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تعرف معنا على نتائج قرعة ربع ونصف نهائي من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 ومنافس ريال مدريد وبرشلونة ...

اختتمت مرحلة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024 مساء أول أمس، الأربعاء، واكتمل نصاب دور الـ 8 بتأهل أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

النسخة الحالية تشهد العديد من الفرق القوية، وأبرزهم عودة آرسنال وبرشلونة للمشاركة في هذا الدور، مما يحمل الكثير من التوقعات بمواجهات شرسة ومنتظرة.

نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

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رقم المباراةالمباراة
1آرسنال - بايرن ميونخ
2أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند
3ريال مدريد - مانشستر سيتي
4باريس سان جيرمان - برشلونة

نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

رقم المباراةالمباراة
1الفائز من المباراة رقم 2 - الفائز من المباراة رقم 4
2الفائز من المباراة رقم 1 - الفائز من المباراة رقم 3

أما الفائز من نصف النهائي الأول فسوف يكون صاحب البلد المستضيف في المبار

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024:

الفريق
بايرن ميونخباريس سان جيرمان
مانشستر سيتيريال مدريد
آرسنالبرشلونة
بوروسيا دورتموندأتلتيكو مدريد

نظام قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

لا يوجد أي موانع أو استثناءات متعلقة بدور ربع النهائي، أي أنّه من الممكن أن يلتقي فريقين من دولة واحدة أو من لعبا سويًا في دوري المجموعات.

كما سيتم معرفة طريق الفريقين إلى النهائي، إذ يتم تحديد المسار لنصف النهائي ثم معرفة صاحب الأرض في المباراة النهائية خلال القرعة.

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباريات الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9 و10 إبريل 2024، أما مباريات الإياب، فسوف تكون يومي 16-17 من الشهر ذاته.

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

الموعد

مباريات الذهاب

9–10 إبريل 2024

مباريات الإياب

16–17 إبريل 2024

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباريات الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 30 إبريل و 1 مايو 2024، أما مباريات الإياب، فسوف تكون يومي 7-8 من الشهر ذاته.

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

الموعد

مباريات الذهاب

30 إبريل – 1 مايو 2024

مباريات الإياب

7–8 مايو 2024

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو السبت 1 يونيو 2024 وسوف يتم إقامته في ملعب ويمبيلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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