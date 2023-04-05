بث مباشر: شاهد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 2023 والطريق إلى النهائي

شاهد معنا البث المباشر لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والمقامة في القاهرة، والطريق إلى المباراة النهائية ومعرفة منافس الأهلي المصري

بداية القرعة

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تأهلت هذه الفرق إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

المجموعة المركز الأول المركز الثاني الأولى الوداد شبيبة القبائل الثانية صن داونز الأهلي الثالثة الرجاء سيمبا الرابعة الترجي شباب بلوزداد

تستمر الإثارة الإفريقية والمتعة مع دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وتواصل الفرق إمتاع الجماهير بعد السنوات المميزة الماضية.

كان دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023 شاهدًا على استمرار تطور الكرة في القارة السمراء، وتوالي العديد من المفاجآت.

ومع بلوغنا ربع نهائي البطولة، أصبح من الصعب التكهن ببطل النسخة الحالية من المسابقة، لقوة التنافس بين الفرق الثمانية والمفاجآت المدوية في البطولة حتى الآن.

ومع نهاية دور المجموعات، بدأ العديد من محبي كرة القدم في القارة السمراء في السؤال عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، فما هو وأين تقام؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر.