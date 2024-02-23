نتائج قرعة دور 16 من الدوري الأوروبي 2024

تعرف على نتائج قرعة دور 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 ومنافس ليفربول ...

بدأت المراحل الحاسمة في الدوري الأوروبي 2023-2024 بعد الوصول إلى دور الـ 16 وبوجود العديد من الفرق الكبرى على رأسهم ليفربول.

الدوري الأوروبي يشهد مشاركة العديد من الفرق القوية بجانب ليفربول، فيتواجد روما الإيطالي ومارسيليا الفرنسي وفياريال الإسباني وكذلك هبط ميلان وبنفيكا من دوري الأبطال.

وودع فريقي سبورتنج براجا وجلطة سراي البطولة من الملحق في مفاجأة غير متوقعة، لتستمر الإثارة في البطولة الأوروبية.

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نتيجة قرعة دور 16 من الدوري الأوروبي 2024

أسفرت قرعة دور 16 عن الآتي:

سبارتا براج - ليفربول مارسيليا - فياريال روما - برايتون بنفيكا - رينجرز فرايبورج - وست هام يونايتد سبورتنج لشبونة - أتالانتا ميلان - سلافيا براج قرة باغ - باير ليفركوزن

ما موعد قرعة دور 16 في الدوري الأوروبي 2024؟

موعد قرعة دور 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 هو الجمعة 23 فبراير 2024.

وتبدأ القرعة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لقرعة دور 16 في الدوري الأوروبي 2024؟

يتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة الدوري الأوروبي عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور 16 الدوري الأوروبي 2024 الجمعة 23 فبراير 2024

14:00 السعودية، 13:00 مصر UEFA YouTube

beIN Sports

ما الفرق المتأهلة لدور 16 من الدوري الأوروبي 2024؟

بصورة رسمية تأهلت هذه الأندية لدور الـ16 من الدوري الأوروبي 2023-2024:

متصدر المجموعة في الدوري الأوروبي متأهل من الملحق أتالانتا ميلان برايتون بنفيكا باير ليفركوزن فرايبورج ليفربول مارسيليا رينجرز قرة باغ سلافيا براج روما فياريال سبارتا براج وست هام يونايتد سبورتنج لشبونة

ما نظام قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2024؟

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية الفرق المتأهلة من الملحق.

كما لا يمكن مواجهة فريقين من نفس البلد في هذا الدور.

بسبب تواجد فريقي بنفيكا وسبورتنج لشبونة في القرعة، فإنّ الثنائي سوف يلعبان مباراة الذهاب على أرضهم، بشرط أن تُقام أحد هذه المباريات يوم الثلاثاء بدلًا من الخميس.

وبسبب حصول بنفيكا على لقب الدوري الموسم الماضي، فهو يحظى بأولوية أن يخوض مباراته الأولى يوم الخميس، بينما يضطر لشبونة للعب لقاء الذهاب يوم الثلاثاء.

متى يبدأ دور 16 في الدوري الأوروبي 2024؟

تُقام مباراة الذهاب يوم الخميس 7 مارس 2024 بينما الإياب يكون يوم الخميس 14 مارس 2024.

كما أن سبورتنج لشبونة سوف يلعب مباراته الأولى مبكرًا وتحديدًا يوم الثلاثاء 5 مارس 2024.