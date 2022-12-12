نتيجة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2022-23

تعرف على نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-23.

يتأهب عشاق كرة القدم الإفريقية لقرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية لموسم 2022-23، وذلك يوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

ولا توجد أي قواعد في قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية، حيث من الممكن أن يتواجه أي فريقين من نفس البلد.

ما هي مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022؟

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة الوداد الأهلي الرجاء الترجي بترو أتلتيكو ماميلودي صنداونز حوريا الزمالك شبيبة القبائل الهلال سيمبا شباب بلوزداد فيتا كلوب القطن فايبرز المريخ

ما هي مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022-23؟

الجولة التاريخ الأولى 10 - 11 فبراير 2023 الثانية 17 - 18 فبراير 2023 الثالثة 24 - 25 فبراير 2023 الرابعة 7 مارس 2023 الخامسة 17 - 18 مارس 2023 السادسة 31 مارس - 1 أبريل 2023

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال إفريقيا 2022-23؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الأهلي الزمالك سيمبا القطن الترجي ماميلودي صنداونز شباب بلوزداد المريخ الوداد حوريا شبيبة القبائل فايبرز الرجاء بترو أتلتيكو الهلال فيتا كلوب

يتواجد في المستوى الأول أندية الأهلي والوداد والترجي والرجاء، وتم تصنيف الأندية حسب نتائجهم في البطولات الإفريقية في السنوات الأخيرة.

فرق المستوى الثاني هي الزمالك وصنداونز وحوريا وبترو أتلتيكو، ويتواجد في المستوى الثالث الهلال السوداني وسيمبا وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2022؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا ، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة ، فسيقوم موقع جول بعمل بث مباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا، توضح بالتفصيل جميع الأخبار من القرعة فور حدوثها، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء.