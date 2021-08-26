دوري أبطال أوروبا 2022: مجموعات الموت لبرشلونة وباريس وليفربول

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لقرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخة 2021-22..

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سيعود كبار الفرق الأوروبية من جديد، للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فترة راحة في موسم سيكون مليئًا بالإثارة والحماس.

نجح تشيلسي في الموسم المنصرم حسم لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد، ومن المتوقع أن يشهد تحديات كبيرة للحفاظ على لقبه بين العديد من الفرق القوية.

ستجرى قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-22، يوم الخميس 26 أغسطس 2021.

ومن المنتظر أن تقام القرعة في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وبالإضافة إلى مراسم القرعة، سيشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم في أوروبا.

ما هي الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع تشيلسي برشلونة بورتو بشكتاش فياريال ريال مدريد أياكس دينامو كييف أتلتيكو مدريد يوفنتوس شاختار دونيتسك كلوب بروج بايرن ميونخ مانشستر يونايتد لايبزيج يونج بويز مانشستر سيتي باريس سان جيرمان ريد بول سالزبورج ميلان إنتر ليفربول بنفيكا مالمو ليل إشبيلية أتالانتا فولفسبورج سبورتينج لشبونة بوروسيا دورتموند زينيت سان بطرسبرج شيريف تيراسبول

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

تنطلق مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021-22 بداية من يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.

وهذا يعني أن الفرق سيكون أمامها أقل من شهر بقليل للاستعداد لمباريات المجموعات الافتتاحية بعد معرفة هويات خصومها في القرعة.

سيكون هناك ست مباريات في مرحلة المجموعات، على أن تقام آخر مباريات دور المجموعات يوم الأربعاء 8 ديسمبر.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2022

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان - لايبزيج - كلوب بروج

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد - ليفربول - بورتو - ميلان

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة - بوروسيا دورتموند - أياكس - بشكتاش

المجموعة الرابعة: إنتر - ريال مدريد - شاختار - شيريف تيراسبول

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ - برشلونة - بنفيكا - دينامو كييف

المجموعة السادسة: فياريال - مانشستر يونايتد - أتالانتا - يونج بويز

المجموعة السابعة: ليل - إشبيلية - سالزبورج - فولفسبورج

المجموعة الثامنة: يوفنتوس - تشيلسي - زينيت - مالمو

السيدات والسادة! 📢



قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021/22 🏆



كونوا على أتمّ الاستعداد. 👊



المتعة قادمة بكل تأكيد الليلة! 🔥 pic.twitter.com/9vG7CirTZ9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 26, 2021

المجموعة الأولى المجموعة الثانية مانشستر سيتي أتلتيكو مدريد باريس سان جيرمان ليفربول لايبزيج بورتو كلوب بروج ميلان

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة سبورتنج لشبونة إنتر بوروسيا دورتموند ريال مدريد أياكس شاختار دونيتسك بشكتاش شيريف تيراسبول

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة بايرن ميونخ فياريال برشلونة مانشستر يونايتد بنفيكا أتالانتا دينامو كييف يونج بويز

المجموعة السابعة المجموعة الثامنة ليل تشيلسي إشبيلية يوفنتوس سالزبورج زينيت فولفسبورج مالمو

من هم الفائزون بجوائز الأفضل في أوروبا 2022؟

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "جائزة" الرئيس إلى الفريق الطبي الخاص بمنتخب الدنمارك بجانب المدافع سيمون كيير وذلك بسبب ما فعلوه في يورو 2020 بإسعاف كريستيان إريكسن وإنقاذ حياته.

وحصل حارس تشيلسي إدواردو ميندي على جائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا عن موسم 2021-2022، بينما فازت ساندا بانوس حارس مرمى برشلونة للسيدات بالجائزة.

أما في أفضل مدافع، فحقق روبن دياز لاعب ماشستر سيتي الجائزة بيما فازت المنضمة حديثًا لبرشلونة إيرين باريديس ولاعبة باريس سان جيرمان سابقًا بها.

وحقق نجولو كانتي جائزة أفضل متوسط ميدان، بينما تم اختيار لاعبة برشلونة أليكسيا بيتلاس.

وفئة أفضل المهاجم حصل عليها إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند بينما فازت جينيفر هيرموسو مهاجمة برشلونة بها.

وفاز مدرب برشلونة السابق لويس كورتيس بجائزة أفضل مدرب للسيدات، بينما حققها توماس توخيل مدرب تشيلسي والفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأخيرًا فازت أليكسيا بيتلاس من برشلونة بجائزة أفضل لاعبة عن الموسم الماضي، وحقق نجم تشيلسي ومنتخب إيطاليا جورجينيو الجائزة في فئة الرجال.