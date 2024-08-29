مصعب صلاح

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025

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شاهد بالفيديو تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 وتعرف على الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا وتكريم كريستيانو رونالدو

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سيعود كبار الفرق الأوروبية من جديد، للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فترة راحة في موسم سيكون مليئًا بالإثارة والحماس.

نجح ريال مدريد في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه في الموسم الماضي، ويستعد للدخول إلى الحقبة الجديدة من البطولة بتطلعات حصد اللقب.

وتجرى قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 في موناكو بفرنسا اليوم، الخميس، 29 أغسطس 2024.

ومن المنتظر أن تقام القرعة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

وبالإضافة إلى مراسم القرعة، يشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم في أوروبا.

ما النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

سوف تشهد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 تحديثات جديدة على مستوى نظام إجراء القرعة نفسه.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري 2024-2025.

وقرر اليويفا إجراء تغييرات بالجملة على شكل ونظام البطولات القارية، حيث يشارك في دوري الأبطال 36 فريقًا بدلًا من 32 في النظام القديم.

وحسب مقطع فيديو نشره حساب دوري الأبطال على منصة إكس، فإن القرعة المقررة في 29 أغسطس 2024، سوف تتم آليًا باستخدام الكمبيوتر، وليس بشكل يدوي كما كان متعارفًا عليه.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الـ36 فريقًا على 4 أوعية، وفق تصنيف اليويفا، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)، ليوضع في المركز الأول بالوعاء الأول.

بعد ذلك، سيتم اختيار خصمين من كل وعاء (بإجمالي 8 خصوم)، سيلعب مباراة ضد أحدهم على أرضه ومباراة ضد الآخر خارج أرضه، علمًا بأنه لا يمكن أن يواجه خصمًا من نفس الدولة، فيما يمكن أن يلتقي ضد فريقين من بلد آخر كحد أقصى.

وسوف ينطبق نظام القرعة الحديث على بطولة الدوري الأوروبي، بينما بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي سيواجه كل فريق 6 خصوم فقط، واحد من كل وعاء من الأوعية الـ 6 وفقًا للتصنيف.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

من كل بلد أوروبي كبير، ضمنت بعض الفرق مقاعدها في البطولة نسخة 2024-2025، ففي إسبانيا ضمن كل من ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا وأتلتيكو مدريد مقاعدهم، وفي إنجلترا ضمن آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا، وفي إيطاليا ضمن إنتر وميلان وبولونيا وروما ويوفنتوس، بجانب بطل اليوربا ليج أتالانتا.

وفي الجدول التالي نستعرض لكم الأندية التي ضمنت الوصول إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وتصنيفهم

تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

الأولالثانيالثالثالرابع
ريال مدريدباير ليفركوزنفينوردموناكو
مانشستر سيتيأتلتيكو مدريدسبورتنج لشبونةسبارتا براج
بايرن ميونخأتالانتاأيندهوفنأستون فيلا
باريس سان جيرمانيوفنتوسسالزبورجبولونيا
ليفربولبنفيكايونج بويزجيرونا
إنتر ميلانآرسنالسلتيكشتوتجارت
بوروسيا دورتموندكلوب بروجدينامو زغربشتورم جراتس
لايبزيجشاختار دونيتسكالنجم الأحمربريست
برشلونةميلانليلسلوفان براتيسلافا

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025

أسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

التصنيف الأولىالمستوى الأولىالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابع
الفريقالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإياب
ريال مدريددورتموندليفربولميلانأتالانتاسالزبورجليلشتوتجارتبريست
مانشستر سيتيإنترباريس سان جيرمانكلوب بروجيوفنتوسفينوردسبورتنج لشبونةسبارتا براجسلوفان براتيسلافا
بايرن ميونخباريس سان جيرمانبرشلونةبنفيكاشاختاردينامو رغربفينوردسلوفان براتيسلافاأستون فيلا
باريس سان جيرمانمانشستر سيتيبايرن ميونخأتلتيكو مدريدآرسنالأيندهوفنسالزبورججيروناشتوتجارت
ليفربولريال مدريدلايبزيجباير ليفركوزنميلانليلأيندهوفنبولونياشتوتجارت
إنترلايبزيجمانشستر سيتيآرسنالباير ليفركوزنالنجم الأحمريونج بويزموناكوسبارتا براج
بوروسيا دورتموندبرشلونةريال مدريدشاختاركلوب بروجسلتيكدينامو زغربشتورم جراتسبولونيا
لايبزيجليفربولإنتريوفنتوسأتلتيكو مدريدسبورتنج لشبونةسلتيك أستون فيلاشتورم جراتس
برشلونةبايرن ميونخدورتموندأتالانتابنفيكايونج بويزالنجم الأحمربريستموناكو
التصنيف الثانيالمستوى الأولىالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابع
الفريقالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإياب
باير ليفركوزنإنترليفربولميلانأتلتيكو مدريدسالزبورجفينوردسبارتا براجبريست
أتلتيكو مدريدلايبزيجباريس سان جيرمانباير ليفركوزنبنفيكاليلسالزبورجسلوفان براتيسلافاسبارتا براج
أتالانتاريال مدريدبرشلونةآرسنالشاختارسلتيكيونج بويزشتورم جراتسشتوتجارت
يوفنتوسمانشستر سيتيلايبزيجبنفيكاكلوب بروجأيندهوفنليلشتوتجارتأستون فيلا
بنفيكابرشلونةبايرن ميونخأتلتيكو مدريديوفنتوسفينوردالنجم الأحمربولونياموناكو
آرسنالباريس سان جيرمانإنترشاختارأتالانتادينامو زغربسبورتنج لشبونةموناكوجيرونا
كلوب بروجدورتموندمانشستر سيتييوفنتوسميلانسبورتنج لشبونةسلتيكأستون فيلاشتورم جراتس
شاختاربايرن ميونخدورتموندأتالانتاآرسناليونج بويزأيندهوفنبريستبولونيا
ميلانليفربولريال مدريدكلوب بروجباير ليفركوزنالنجم الأحمردينامو زغربجيروناسلوفان براتيسلافا
التصنيف الثالثالمستوى الأولىالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابع
الفريقالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإياب
فينوردبايرن ميونخمانشستر سيتيباير ليفركوزنبنفيكاسالزبورجليلسبارتا براججيرونا
سبورتنج لشبونةمانشستر سيتيلايبزيجآرسنالكلوب بروجليلأيندهوفنبولونياشتورم جراتس
أيندهوفنليفربولباريس سان جيرمانشاختاريوفنتوسسبورتنج لشبونةالنجم الأحمرجيرونابريست
دينامو زغربدورتموندبايرن ميونخميلانآرسنالسلتيكسالزبورجموناكوسلوفان براتيسلافا
سالزبورجباريس سان جيرمانريال مدريدأتلتيكو مدريدباير ليفركوزندينامو زغربفينوردبريستسبارتا براج
ليلريال مدريدليفربوليوفنتوسأتلتيكو مدريدفينوردسبورتنج لشبونةشتورم جراتسبولونيا
النجم الأحمربرشلونةإنتربنفيكاميلانأيندهوفنيونج بويزشتوتجارتموناكو
يونج بويزإنتربرشلونةأتالانتاشاختارالنجم الأحمرسلتيكأستون فيلاشتوتجارت
سلتيكلايبزيجدورتموندكلوب بروجأتالانتايونج بويزدينامو زغربسلوفان براتيسلافاأستون فيلا
التصنيف الرابعالمستوى الأولىالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابع
الفريقالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإياب
سلوفان براتيسلافامانشستر سيتيبايرن ميونخميلانأتلتيكو مدريددينامو زغربسلتيكشتوتجارتجيرونا
موناكوبرشلونةإنتربنفيكاآرسنالالنجم الأحمردينامو زغربأستون فيلابولونيا
سبارتا براجإنترمانشستر سيتيأتلتيكو مدريدباير ليفركوزنسالزبورجفينوردبريستشتوتجارت
أستون فيلابايرن ميونخلايبزيجيوفنتوسكلوب بروجسلتيكيونج بويزبولونياموناكو
بولونيادورتموندليفربولشاختاربنفيكاليلسبورتنج لشبونةموناكوأستون فيلا
جيروناليفربولباريس سان جيرمانآرسنالميلانفينوردأيندهوفنسلوفان براتيسلافاشتورم جراتس
شتوتجارتباريس سان جيرمانريال مدريدأتالانتايوفنتوسيونج بويزالنجم الأحمرسبارتا براجسلوفان براتيسلافا
شتورم جراتسلايبزيجدورتموندكلوب بروجأتالانتاسبورتنج لشبونةليلجيرونابريست
بريستريال مدريدبرشلونةباير ليفركوزنشاختارأيندهوفنسالزبورجشتورم جراتسسبارتا براج

ما النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

وتتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.

متى يبدأ دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تبدأ جولات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 يوم 17 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم 29 يناير 2025، والمواعيد تأتي على النجو التالي:-

دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025الموعد
الجولة الأولى17-19 سبتمبر 2024
الجولة الثانية1-2 أكتوبر 2024
الجولة الثالثة22-23 أكتوبر 2024
الجولة الرابعة5-6 نوفمبر 2024
الجولة الخامسة26-27 نوفمبر 2024
الجولة السادسة10-11 ديسمبر 2024
الجولة السابعة21-22 يناير 2025
الجولة الثامنة29 يناير 2025

من هم الفائزون بجوائز الأفضل في أوروبا 2025؟

الجائزةاللاعب/ـةالفريقالجنسية
رئيس يويفاجانلويجي بوفونمعتزلإيطاليا
جائزة الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروباكريستيانو رونالدوالنصرالبرتغال
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