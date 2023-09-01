نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024

تعرف على نتائج قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024.....

ينتظر الكثير منا بشغف سحب قرعة مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي 2023-2024، وهي البطولة التي تحظى بجماهيرية كبيرة وتعد من أقوى وأهم بطولات الأندية في أوروبا بعد بطولة دوري أبطال أوروبا.

إشبيلية هو صاحب أكثر ألقاب البطولة بعدد 7 ألقاب، بالإضافة إلى أنه هو حامل لقب النسخة الأخيرة، ثم يأتي من بعده، الإنتر، ليفربول، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد برصيد 3 ألقاب، فهل يحافظ الفريق الأندلسي على اللقب؟

متى يبدأ الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الحادي والعشرين من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، وستكون الجولة الختامية لدور المجموعات يوم 14 ديسمبر 2023.

ما هو تصنيف الفرق المشاركة في مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع ليفربول سبورتينج لشبونة مولده تولوز روما سلافيا براج شيريف تيراسبول تبولا فياريال ريال بيتيس فرايبورج أياك أثينا أياكس رين مكابي حيفا باناثينايكوس أتالانتا مارسيليا برايتون هاكين رينجرز لاسك سبارتا براج ليماسول باير ليفركوزن أولمبياكوس أونيون سانت جيلوسي راكوف وست هام كارباج شتورم جراتس سيرفيت

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024

المجموعة الأولى: وست هام - أولمبياكوس - فرايبورج - تبولا

المجموعة الثانية: أياكس - مارسيليا - برايتون - أياك أثينا

المجموعة الثالثة: رينجرز - ريال بيتيس - سبارتا براج - ليماسول

المجموعة الرابعة: أتالانتا - سبورتينج لشبونة - شتورم جراتس - راكوف

المجموعة الخامسة: ليفربول - لاسك - أونيون سانت جيلوسي - تولوز

المجموعة السادسة: فياريال - رين - مكابي حيفا - باناثينايكوس

المجموعة السابعة: روما - سلافيا براج - شيريف تيراسبول - سيرفيت

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن - كارباج - مولده - هاكين

مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة وست هام أياكس رينجرز أتالانتا أولمبياكوس مارسيليا ريال بيتيس سبورتينج لشبونة فرايبورج برايتون سبارتا براج شتورم جراتس تبولا أياك أثينا ليماسول راكوف