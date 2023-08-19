تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

بث مباشر: شاهد حفل تقديم نيمار لاعبًا للهلال السعودي

مصعب صلاح
الهلالنيمارالهلال vs الفيحاءالفيحاءدوري روشن السعودي

شاهد بالفيديو حفل تقديم نيمار لاعبًا للهلال السعودي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، حفل تقديم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الهلال توصل إلى اتفاق مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ للتعاقد مع نيمار "31 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 80 إلى 90 مليون يورو تقريبًا.

ما تفاصيل حفل تقديم نيمار لاعبًا للهلال السعودي؟

قبل انطلاق مباراة الهلال والفيحاء، وبحضور أكثر من 60 ألف متفرج؛ يدخل الساحر البرازيلي، أرضية ملعب الملك فهد الدولي؛ حيث يصاحب تقديمه، العديد من الفقرات والألعاب النارية.

وفضل الهلال، أن يكون الحفل يوم السبت، بدلًا من الأربعاء أو الخميس الماضيين، كما كان محددًا سابقًا؛ لإضفاء حماس أكبر على مباراة الفريق الأزرق أمام الفيحاء، وضمان حضور أكبر عدد من المشجعين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

150060 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 78866كريم بنزيما
  • 7955خاليدو كوليبالي
  • 13190روبرتو فيرمينو
  • 6177نجولو كانتي
  • 14636مارسيلو بروزوفيتش
  • 29236صفقة أخرى
150060 الأصوات

اختيارات المحررين