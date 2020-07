ريال مدريد وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ريال مدريد 0 × 0 خيتافي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

48' مودريتش يتلقى بطاقة صفراء بعد تدخل منه على ماتا.

46' الحكم يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

45' الخطيييييير فينيسيوس يدخل يسار منطقة الجزاء ثم يراوغ ويمرر الكرة لبنزيما الذي يرسل تسديدة من اليسار، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى من على يسار سوريا.

44' تمريرات لريال مدريد في الخلف وضغط على حامل الكرة من خيتافي.

42' ريال مدريد أفضل مع نهاية الشوط ويسعى للتقدم.

40' خطأ لريال مدريد من اليسار ينفذه كروس بعرضية تعبر من راموس ويبعدها تيمور.

38' الحكم يقرر أنها ضربة حرة، فينفذها كروس بعرضية يبعدها الدفاع.

38' الحكم يعود للفيديو ليتأكد من وجود ركلة جزاء أو لا

37' خطأ من مكان خطير على خط منطقة جزاء خيتافي على يمين القوس بعد تدخل من أوليفيرا على كاسيميرو.

36' خطييييييييييرة لريال مدريد من مرتدة سريعة وصلت بالكرة لراموس الذي أرسل عرضية من اليمين حولها إيسكو بتسديدة من يسار المنطقة إلى المرمى، لكن سوريا يبعد الكرة.

33' تبديل أول لريال مدريد يبدو أنه اضطراري بدخول ميليتاو بدلاً من فاران.

32' الحكم يشير لعودة اللاعبين ويشير لاستئناف المباراة.

30' وقت مستقطع يمنحه الحكم للاعبين للراحة وشرب المياه.

29' عرضية خطييييييييييرة من اليمين عن طريق كروس يحولها راموس إلى المرمى، لكن الدفاع يشتت الكرة.

12'' - David Timor's yellow card vs @realmadriden after 12 seconds is the fastest shown in @LaLigaEN since at least 2005/2006 season. Early-rising#RealMadrid pic.twitter.com/AGbucEoUHa