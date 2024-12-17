بث مباشر: شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل ذا بيست 2024 .. مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لحظة بلحظة لفعاليات توزيع جوائز فيفا ذا بيست الأفضل 2024 والمرشح لها فينيسيوس جونيور ورودري وغيرهم من النجوم

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمراسم توزيع جوائز الأفضل 2024، والتي تُقام في الدوحة، قطر.

مراسم الحفل في السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، ويمكن متابعته من هنا

موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024 والمرشحون والقنوات الناقلة

الفائز بجائزة الأفضل "ذا بيست" 2024

اللاعب المنتخب الفريق

الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024:

اللاعبة المنتخب الفريق

الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2024:

اللاعب الجنسية الفريق

الفائزة بجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2024:

اللاعب الجنسية الفريق إيما هايز إنجلترا تشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكية

الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2024:

اللاعب المنتخب الفريق

الفائزة بجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2024:

اللاعب المنتخب الفريق أليسا نايهير الولايات المتحدة الأمريكية شيكاغو رد ستارز

الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2024:

اللاعب الهدف فيديو أليخاندرو جارناتشو مانشستر يونايتد ضد إيفرتون من هنا

تشكيل العام للسيدات في 2024: