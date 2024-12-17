بث مباشر: شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل ذا بيست 2024 .. مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لحظة بلحظة لفعاليات توزيع جوائز فيفا ذا بيست الأفضل 2024 والمرشح لها فينيسيوس جونيور ورودري وغيرهم من النجوم
أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمراسم توزيع جوائز الأفضل 2024، والتي تُقام في الدوحة، قطر.
مراسم الحفل في السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، ويمكن متابعته من هنا
موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024 والمرشحون والقنوات الناقلة
الفائز بجائزة الأفضل "ذا بيست" 2024
الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024:
الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2024:
الفائزة بجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2024:
الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2024:
الفائزة بجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2024:
الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2024:
تشكيل العام للسيدات في 2024: