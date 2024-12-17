مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل ذا بيست 2024 .. مباشر لحظة بلحظة

جوائز الأفضل من فيفاليونيل ميسيإرلينج هالاندكيليان مبابيإنتر مياميباريس سان جيرمانمانشستر سيتيفينيسيوس جونيوررودري

شاهد البث المباشر لحظة بلحظة لفعاليات توزيع جوائز فيفا ذا بيست الأفضل 2024 والمرشح لها فينيسيوس جونيور ورودري وغيرهم من النجوم

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمراسم توزيع جوائز الأفضل 2024، والتي تُقام في الدوحة، قطر.

مراسم الحفل في السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، ويمكن متابعته من هنا

موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024 والمرشحون والقنوات الناقلة

الفائز بجائزة الأفضل "ذا بيست" 2024

اللاعبالمنتخبالفريق

الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024:

اللاعبةالمنتخبالفريق

الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2024:

اللاعبالجنسيةالفريق

الفائزة بجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2024:

اللاعبالجنسيةالفريق
إيما هايزإنجلتراتشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكية

الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2024:

اللاعبالمنتخبالفريق

الفائزة بجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2024:

اللاعبالمنتخبالفريق
أليسا نايهيرالولايات المتحدة الأمريكيةشيكاغو رد ستارز

الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2024:

اللاعبالهدففيديو
أليخاندرو جارناتشومانشستر يونايتد ضد إيفرتونمن هنا

تشكيل العام للسيدات في 2024:

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