برشلونة وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيكو مدريد 0 × 0 برشلونة

21' ميسيييييييييي يضع روبيرتو في منطقة الجزاء، فيرسل الإسباني عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

19' تمريرات بين عناصر برشلونة أمام منطقة جزاء أتلتيكو مدريد المتراجع تمامًا.

15' ركنية لبرشلونة من اليمين ينفذه ميسي بعرضية يبعدها دفاع أتلتيكو مدريد..

11' تسديدة راااااااااااائعة من يورينتي بعد تمريرات لأتلتيكو مدريد، يعترضها القائم.

9' بطاقة صفراء أولى في اللقاء يتحصل عليها كوكي بعد تدخل منه على ديمبيلي لمنع مرتدة لبرشلونة.

3' ديمبيلي يمر من هيرموسو في اليمين ثم يرسل عرضية ارضية يقابلها جريزمان بتسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

Atleti vibes in the area! 👊 🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/zbWMwsGb4F

We're here at the Wanda Metropolitano for #AtletiBarça! 👋 pic.twitter.com/yc2CxYGxZB