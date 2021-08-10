الزمالك والاتحاد السكندري: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في إطار الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد الإسكندرية

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الاتحاد 1 × 2 الزمالك

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96' نهاية الشوط الثاني والمباراة..

95' السيد سالم يرسل عرضية من اليسار يقابلها عبد الغني محمد برأسية تمر بمحازاة القائم الأيمن.

95' فرصة التعاااااااااااااادل تضيع على الاتحاد.

91' إسلام جابر يدخل بدلاً من بنشرقي

84' المثلوثي أرسل عرضية من اليمين قابلها مروان حمدي برأسية أبعدها محمد صبحي، فتابع عبد الشافي الكرة في الشباك بتسديدة يسارية.

84' الثاااااااااااااااااااني للزمالك عن طريق عبد الشافي.

81' انتفاضة اتحادية في هذه الأثناء بحثًا عن هدف الفوز، والزمالك متراجع.

75' ركنية للاتحاد من اليمين ينفذها صبري رحيل بعرضية يقابلها خالد قمر برأسية من القائم الأول تسكن الشباك.

75' التعاااااااااااااااااادل للاتحاد عن طريق خالد قمر.

73' مروان حمدي يدخل بدلاً من سيف الدين الجزيري.

62' ركنية من اليسار نفذها بنشرقي بعرضية ارتقى لها أوباما وقابل الكرة برأسية سكنت الشباك.

62' جوووووووووووووول للزمالك عن طريق أوباما.

57' عرضية خطييييييييييرة من اليسار عن طريق صبري رحيل يبعدها عبد الشافي.

55' عبد الغني محمد يدخل بدلاً من عبد السميع إبراهيم الذي يخرج للإصابة.

55' أوباما وإمام عاشور يدخلان بدلاً من شيكابالا ومحمود عبد العزيز.

52' عبد السميع يتعرض لإصابة قوية ويخرج من الملعب على عربة الاسعاف.

51' تسديدة من زيزو من أمام منطقة الجزاء تصل سهلة ليد محمد صبحي

46' بداية الشوط الثاني..

دخول عبد السميع إبراهيم بدلاً من عمار حمدي

49' نهاية الشوط الأول..

47' خطييييييييييييرة للاتحاد ببينية من هشام صلاح تضع خالد قمر في مواجهة المرمى، لكن جنش هو الأقرب للكرة.

40' خطووووووووووورة أولى للزمالك بتسديدة من محمود عبد العزيز، يبعدها محمد صبحي لركنية.

34' سيطرة زملكاوية وتراجع تام للاتحاد.

33' استمرار المباراة.

30' استراحة لشرب المياة يمنحها الحكم للاعبين

26' عرضية خطيييييييييييرة من اليمين عن طريق هشام صلاح، يخرج لها جنش ويبعد الكرة.

19' الغندور يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على المثلوثي.

14' عرضية من اليمين عن طريق هشام صلاح، يستقبلها الغندور على صدره، فتبتعد عنه الكرة وتخرج لضربة مرمى.

10' هدوء في نسق اللقاء في البداية، ولا أفضلية لفريق على الآخر.

3' ركنية للزمالك من اليسار ينفذها بنشرقي بعرضية يقابلها الونش برأسية تمر إلى ضربة مرمى.

1' بداية المباراة...

تشكيل الاتحاد السكندري

يبدأ المدرب حسام حسن بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

محمد صبحي

صربي رحيل - السيد سالم - محمود رزق - عمار حمدي

مروان عطية - أحمد نبيل مانجا

فوزي الحناوي - خالد الغندور - هشام صلاح

خالد قمر

البدلاء: أحمد راشد - صبحي سليمان - عبد السميع إبراهيم - مروان النجار - أحمد حجي - عبد الغني محمد - رجب الصافي - بلال السيد - عادل إبراهيم

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

طارق حامد - محمود عبد العزيز

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

البدلاء: محمد أبو جبل - محمود علاء - حازم إمام - إمام عاشور - يوسف أوباما - إسلام جابر - أيمن حفني - حميد أحداد - مروان حمدي.

📋 | تشكيل فريقنا في مواجهة فريق الاتحاد السكندري بالجولة ٢٩ ضمن منافسات الدوري العام⚽️🇪🇬 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/2VcQZZ7IB1 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 10, 2021

الاتحاد وبقيادة حسام حسن دائمًا ما يكون ندًا صعبًا للكبار، وهو الآن يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة، ويسعى للعودة إلى المشاركات القارية بالتواجد بالمربع الذهبي للدوري المصري.

تمثل هذه المباراة أهمية خاصة للزمالك الذي يلعب مباريات المتبقية في الدوري كنهائيات ولا يريد إسقاط النقاط، في انتظار سقوط الأهلي ولو في مباراة واحدة لاقتناص الدرع الغائب منذ ستة مواسم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز 2021.