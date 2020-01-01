البرازيل وبوليفيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة البرازيل وبوليفيا في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

البرازيل 2 × 0 بوليفيا

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47' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

45' تمريرات برازيلية قصيرة تنتهي بالكرة عند كوتينيو في مواجهة الحارس في يسار منطقة الجزاء، لكن الحكم يحتسب تسلل.

43' لويز يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تخرج عالية إلى ضربة مرمى

41' تشافيز ينطلق بالكرة في اليمين ويرسل عرضية يمسكها ويفرتون.

39' كرة أمامية رااااااااائعة من كوتينيو تضع نيمار في مواجهة الحارس في يسار منطقة الجزاء، لكن لامبي يخرج ويغلق جميع الزوايا ويمسك الكرة.

38' خطيييييييييييييرة للبرازيل بتسديدة من كاسيميرو من ضربة حرة يبعدها لامبي من على يساره ببراعة.

1T 29min - É O SEGUNDO! Renan Lodi recebe, vai ao fundo e cruza rasteiro. Firmino, como uma flecha, entra e escora para o gol!



🇧🇷 2-0 🇧🇴 | #BRAxBOL pic.twitter.com/Z7myL05Knb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 10, 2020

30' نيمار مرر كرة للودي في يسار منطقة الجزاء، فأرسل عرضية أرضية حولها فيرمينو إلى المرمى الفارغ بعد عبور الكرة من لامبي.

30' الثااااااااااااااااااااااني للبرازيل عن طريق فيرمينو.

28' كوتينيو يرسل تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

25' خطيييييييييييرة للبرازيل بتسديدة من كوتينيو تصطدم في الدفاع وتتحول إلى يسار لامبي الذي يطير للكرة ويبعدها.

24' أرابي ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تصل سهلة ليد ويفرتون.

22' نيمار يمرر كرة للودي الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

18' كوتينيو يرسل بينية راااااااااائعة تضع نيمار في مواجهة الحارس، لكن تسلل على نجم باريس سان جيرمان.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! MARQUINHOS ABRE A CAMINHADA RUMO AO MUNDIAL! ⚽️



🇧🇷 1-0 🇧🇴 | #BRAxBOL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 10, 2020

16' دانيلو أرسل عرضية من اليمين وجدت رأس ماركينيوس الذي حول الكرة للشباك.

16' جوووووووووووووووووووول أول للبرازيل عن طريق ماركينيوس.

14' لويز يمرر كرة لفيرمينو الذي يروض الكرة بدوران ثم يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

8' كرة أمامية من كاسيميرو من أمام منطقة الجزاء يبعدها الدفاع.

7' ركنية للبرازيل من اليسار ينفذها كوتينيو بعرضية يبعدها الدفاع.

4' عرضية رااااااااائعة من اليسار عن طريق نيمار يحولها ماركينيوس برأسه للمرمى، لكن الكرة بعيدة إلى ضربة مرمى.

1' خطيييييييييييييرة للبرازيل بعرضية من لودي تصل لإيفرتون الذي يرسل تسديدة تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيسر للحارس.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

ROLA A BOLA! Começou a caminhada da #SeleçãoBrasileira nas Eliminatórias.



🇧🇷 0 x 0 🇧🇴 | #BRAxBOL pic.twitter.com/6I2SkMqXNL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 10, 2020

تشكيل منتخب بوليفيا

يبدأ المدرب فارياس بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

كارلوس لامبي

خوسيه ساجريدو - خوسيه كاراسكو - خيسوس ساجريدو تشافيز - جابرييل فالفيردي

برونو ميراندا - أنطونيو بوستامانتي - دييجو وايار - كريستيان أرابي

فيرناندو سالدياس - سيزار ميناتشو

تشكيل منتخب البرازيل

يبدأ المدرب تشيتشي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

ويفرتون

رينان لودي - ماركينيوس - تياجو سيلفا - دانيلو

فيليبي كوتينيو - كاسيميرو - دوجلاس لويز

نيمار - روبيرتو فيرمينو - إيفرتون

Se liga na escalação da #SeleçãoBrasileira para o duelo contra a Bolívia. Está chegando a hora!!!



🇧🇷 x 🇧🇴 | 09/10 - 21h30 #BRAxBOL pic.twitter.com/RrLqK6iaCw — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 9, 2020

ويُذكر أن منتخب بوليفيا تلقى أكبر هزيمة في تاريخه على يد المنتخب البرازيلي عام ٤٩ بنتيجة ١٠-١، وعلى الرغم من الإثارة في لقاءات الفريقين إلا أن الجميع يتوقع تفوق السامبا.

أما عن منتخب بوليفيا فمشواره للتأهل للبطولة يبدو صعباً للغاية، حيث يبدأ المشوار بلقاء السامبا بعدها يستضيف منتخب الأرجنتين مما يزيد من صعوبة موقفع، المنتخب البوليفي شارك في بطولة كأس العالم ثلاث مرات ولم يحصل على الكأس ولا مرة في تاريخه، فاز المنتخب من قبل بنتيجة ٢-٠ على منتخب السامبا عام ٦٣ في بطولة كوبا أمريكا.

البرازيل ضمن المنتخبات المرشحة بقوة للتأهل للمونديال، حيث تأهل الفريق في جميع نسخ كأس العالم أى أنه شارك في البطولة ٢١ مرة وهو أكثر منتخبات كرة القدم فوزاً بالكأس، حيث حصل عليه ٥ مرات في تاريخه، وحصل على المركز الثاني في البطولة مرتين، واشتهر الفريق بقوة الأداء ومهارة لاعبيه على مر التاريخ ومن الصعب على أحد تخيل نسخة من المونديال لا يتواجد فيها فريق السامبا.

أعزائي المتابعين .. أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة البرازيل ضد بوليفيا في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والمقامة على ملعب كورينثيانس أرينا.