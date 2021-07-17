الأهلي وكايزر تشيفز: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، والتي يستضيفها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء

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الأهلي 0 × 0 كايزر تشيفز

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تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

حمدي فتحي - عمرو السولية

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال🦅💪❤️

🔴|#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/nSNeWlskKA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 17, 2021

على الجانب الآخر، الفريق الجنوب إفريقي وصل إلى النهائي بعد تخطي عقبة الوداد في نصف النهائي بهدف دون رد، ويريد تحقيق أولى بطولاته ومعانقة الأميرة السمراء لأول مرة.

المارد الأحمر، حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي، برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والمقامة على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.