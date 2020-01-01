الأهلي والزمالك: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً لحظة بلحظة البث الحي لمباراة الأهلي والزمالك في إطار الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك 1× 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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21' تسديدة قوية من عمرو السولية ولكن أبو جبل يواصل التألق ويتصدى لها ببراعة.

18' هدوء نسبي في المباراة.. الأهلي مستحوذ أكثر على الكرة ولكن بدون فعالية تذكر.

12' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! الزمالك من مرتدة مثالية عبر بن شرقي وتمريرة عرضية أكثر من رائعة لزيزو وحولها للشباك بسهولة، التقدم للأبيض.

11' أبو جبل!!!! تصدي بطولي من أبو جبل لرأسية استثنائية من أليو بادجي

9' يوسف أوباما يهدر على الزمالك فرصة انفراد بتمريرة غريبة جدًا لزيزو بدلًا من بن شرقي الخالي من الرقابة.

8' الزمالك يرد بعد سقوط حمدي فتحي وتمريرة رائعة من زيزو لمصطفى محمد داخل منطقة الجزاء، ليقوم الأخير برفعها ولكن محمد هاني لمسها قبل أن تصل لأوباما.

6' الأهلي يواصل الضغط وهذه المرة عرضية من الجبهة اليمنى تجد رأس أجاي ولكن جاءت سهلة في يد أبو جبل.

5' بادججججججججججييييي! فرصة خطيرة جدًا للأهلي، عرضية وضعها برأسه ولكن لسوء حظه ارتطمت بالقائم، الأهلي أفضل وأقرب.

4' محمود علاء يتسبب في خطأ من منطقة خطيرة للأهلي على حدود منطقة الجزاء، علي معلول أرسلها عرضية لأجاي تصدى لها أبو جبل!

1' اللقطة الخطيرة الأولى.. تسديدة قوية من أليو ديانج ولكن خارج مرمى أبو جبل.

تنطلق المباراة الآن.. هل ينجح الزمالك في الفوز على الأهلي أم يثأر المارد الأحمر من خسارة السوبر في فبراير الماضي؟

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

مصطفى محمد

تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي بالدوري المصري. 📝⚽️ pic.twitter.com/efAxMhOodl — SC (@ZSCOfficial) August 22, 2020

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج

جونيور أجاي - أليو بادجي - محمد مجدي قفشة

المارد الأحمر المتصدر برصيد 56 نقطة من 20 مباراة بمسيرة مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني "فايلر" يدخل اللقاء أمام غريمه التقليدي بروح معنوية عالية وثقة كبيرة، خاصة بعد فوزه في آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي أسوان بثلاثية نظيفة مقابل لاشيء.

الفارس الأبيض يحتل المركز الثاني في الجدول برصيد 38 نقطة، في موسم غير موفق له ونتائج غير مرضية لجماهيره، يسعى لحصد الثلاث نقاط، جدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين قطبي الكرة المصرية كانت في شهر فبراير الماضي في بطولة السوبر المصري وانتهت بفوز الأبيض بضربات الترجيح، أما آخر مباراة للفريقين في الدوري فتم إلغاؤها لعدم حضور الفريق الأبيض إلى ملعب المباراة.

أهلًا بكم أعزائي المتابعين في البث المباشر الكتابي لقمة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة ٢١ من البطولة.