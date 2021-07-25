الأهلي والإنتاج الحربي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي المؤجلة من الجولة 24 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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الإنتاج الحربي 1 × 1 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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85' السولية أرسل كرة ساقطة من أمام منطقة الجزاء وصلت للشحات الذي أرسل تسديدة قوية من يمين المنطقة سكنت الشباك.

85' التعااااااااااااااااادل للأهلي عن طريق الشحات.

81' دخول محمد عبد المجيد بدلاً من مامادو نياس.

81' محمود وحيد يدخل بدلاً من بدر بانون.

80' الشحاااااااااات يرسل عرضية من اليمين يقابلها مروان برأسية تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

75' أحمد علي يدخل بدلاً من علاء سلامة، وحميد ماو يدخل بدلاً من غنام.

71' والتر بواليا يدخل بدلاً من كهربا، وياسر إبراهيم يدخل بدلاً من أيمن أشرف.

64' تمريرة أرضية أمامية تصل للبدري الذي يستلم الكرة من أمام بانون وينفرد علي لطفي ثم يرسل تسديدة أرضية تتهادى إلى داخل المرمى.

64' الثااااااااااااااااااااني للإنتاج الحربي عن طريق مصطفى البدري.

60' بهذا التبديل تحرك حسين الشحات للعب كظهير أيمن بدلاً من هاني، وأصبح محمد شريف مهاجم ثاني مع مروان محسن، وسيكمل أفشة اللقاء في مركز الجناح الأيمن.

58' محمد شريف يدخل بدلاً من محمد هاني.

58' تصويييييييييييييييبة من ديانج يعترضها مروان ويغير اتجاه الكرة للمرمى، لكنها تمر بمحازاة القائم الأيمن.

57' خطييييييييييييرة للأهلي بتسديدة من أفشة من أمام منطقة الجزاء يمسكها أحمد يحيى على مرتين.

54' البدري مرر كرة لطارق الذي دخل يسار منطقة الجزاء ثم راوغ أليو ديانج وأرسل تسديدة بيمناه سكنت شباك علي لطفي.

54' التعااااااااااااااااااااااااادل للإنتاج الحربي عن طريق محمد طارق.

49' أيمن أشرف يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على نياس.

47' البدري ينطلق بكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة من داخل منطقة الجزاء يبعدها علي لطفي.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة..

عبد الرحمن شيكا يدخل بدلاً من إبراهيم عبد الخالق.

حسين الشحات يدخل بدلاً من جونيور أجايي.

📸 معلول ملك الحلول يسجل في شباك الانتاج الحربي ويحتفل 🙌 🦅🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/uRciXONbyT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2021

50' نهاية الشوط الأول..

48' خطيييييييرة للإنتاج بعرضية أرضية من محمد طارق تصل لمامادو نياس الذي يرسل تسديدة تصل ليد علي لطفي.

46' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

43' عرضية راااااااائعة من هاني يرتقي لها مروان ويرسل رأسية تمر بمحازاة القائم الأيسر.

41' مامادو نياس يدخل بالكرة منطة الجزاء ثم يصطدم بأيمن أشرف ويسقط مطالبًا بركلة جزاء، لكن الحكم يقول لا شيء.

39' بازوكا يدخل بدلاً من معاذ الحناوي الذي خرج للإصابة.

38' جووووووووووووووووول أول للأهلي عن طريق علي معلول بتسديد ركلة الجزاء على يسار أحمد يحيى الذي طار للكرة، لكنها كانت أسرع منه وسكنت الشباك.

35' خطييييييييرة للأهلي بعرضية من علي معلول يقابلها مروان محسن برأسية من أمام الحارس الذي يتدخل عليه بقوة، فتخرج الكرة إلى خارج الملعب ويحتسب الحكم ركلة جزاء.

28' عرضية من اليسار عن طريق معلول يبعدها الدفاع.

25' ديانج يتوغل في اليمين ويدخل منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية تصطدم بالدفاعوتصل سهلة للحارس.

22' خطورة أولى للأهلي بعرضية من أفشة من اليسار يقابلها بانون برأسية يعترضها الشبيني ويبعدها من على خط المرمى.

17' عرضية من اليمين عن طريق هاني تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

10' لا فرص خطيرة من الفريقين حتى الآن، وسيطرة الأهلي مستمرة.

5' بداية ضاغطة للأهلي وتراجع للإنتاج الحربي.

1' بداية المباراة..

📸|الإنتاج الحربي يقيم ممرًا شرفيًا لأبطال أفريقيا على هامش مباراة الفريقين اليوم 🦅👏🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/vpGzNoZVgi — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2021

تشكيل الإنتاج الحربي

يعتمد المدرب أحمد كشري على التشكيل الآتي..

التشكيل | 5-3-2

أحمد يحيى

محمد طارق - معاذ الحناوي - محمد الشبيني - إسلام جابر - علاء سلامة

إبراهيم عبد الخالق - محمود سوستة - غنام محمد

مصطفى البدري - مامادو نياس

البدلاء: أحمد بوسكا - محمد بازوكا - علي فتحي - أحمد علي - عبد الرحمن أسامة - مصطفى الجمل - حميد ماو - محمد عبد المجيد - محمود رجب.

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

علي لطفي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا

مروان محسن

البدلاء: محمود متولي - مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - سعد سمير - رامي ربيعة - محمود وحيد - حسين الشحات - محمد شريف - والتر بواليا.

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الانتاج الحربي في الدوري 🦅💪

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/qacPINWg3O — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2021

أما نادي الإنتاج الحربي، فيقبع في مؤخرة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 27 مباراة، حيث فاز 3 مبارياتٍ فقط وتعادل 10 وخسر 14.

تعادل الأهلي في المباراة الأخيرة في الدوري مع نادي البنك الأهلي 1-1، وأصبح رصيده 52 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني في جدول الترتيب، متأخرًا عن نادي الزمالك المتصدر بـ9 نقاط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي المؤجلة من الجولة 24 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد السلام.