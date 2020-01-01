الأهلي والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز..

الأهلي 0 × 0 الاتحاد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

62- الشناوي يتصدى ببراعة لركلة الجزاء ويحولها لركنية

61- أحمد رفعت على تنفيذ ركلة الجزاء

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60- طرد لأحمد فتحي

58- قرار الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري

57- الحكم يراجع الفيديو بعد التدخل على محمود رزق

56- أحمد رفعت ينفذ المخالفة ويرسل عرضية ومحمود رزق يتدخل برأسية لكن غير موفقة ويسقط على الأرض

55- بطاقة صفراء لأحمد فتحي

55- مروان عطية ينطلق انطلاقة عنترية من الجانب الأيمن وأحمد فتحي يتدخل ويتسبب في خطأ

51- سقوط لمحمود رزق على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي

48- استخلاص للكرة من أليو ديانج ويرسل بينية لأليو بادجي لكن يتدخل محمود رزق ويحصل على خطأ

47- انذار أول في اللقاء من نصيب خالد قمر

46- رأسية خاطئة من محمد هاني كاد أن يقتنصها خالد قمر لكن الشناوي تدخل في الوقت المناسب

45- صافرة بداية الشوط الثاني وتبديل للأهلي بنزول أحمد فتحي بدلًا من رامي ربيعة

47- يطلق الحكم صافرته ليعلن عن انتهاء الشوط الأول

47- عرضية من أجاي من الجانب الأيسر ومروان محسن يهيأها برأسة لأليو بادجي الذي يسدد بقوة لكن الزنفلي يتصدى ببراعة للكرة

46- عرضية مميزة من حمدي فتحي من الجانب الأيسر ويستقبلها مروان محسن برأسية قوية لكن تمر بجانب المرمى

45- دقيقتان وقت بدل الضائع

45- تمرير طولية من أليو ديانج لكن غير موفقة وتذهب بسهولة لأحضان الزنفلي

42- تمريرة من مروان محسن لأحمد الشيخ على حدود منطقة الجزاء ويرسل تسديدة قوية لكن بجوار المرمى

40- فاصل من التمريرات للأهلي على حدود منطقة الجزاء لكن أليو ديانج يرسل بينية طويلة خارج المستطيل الأخضر

39- تمريرا للأهلي وبناء للهجمة

36- خطأ لصالح أليو بادجي بعد تدخل من عمرو الميداني في نصف الملعب

30- توقف لشرب المياه

27- أحمد رفعت ينفذ الخطأ ويرسل عرضية مميزة كالعادة لكن رأسية ضعيفة من هجوم الاتحاد

26- خطأ لصالح رزاق سيسيه من الجانب الأيمن بعد تدخل من أيمن أشرف وعالتنفيذ رفعت

25- أمامية من رزاق سيسيه لكريم الديب على الجانب الأيسر و يسدد تسديدة قوية لكن تصطدم بمحمد هاني

22- سقوط لحمدي فتحي بعد اشتراك مع خالد قمر

21- أمامية من الشيخ لبادجي ويحاول ارسال عرضية لمروان لكن تردد له مرة أخرى ويسدد بطريقة غريبة خارج المرمى

18-سقوط محمود رزق مدافع الاتحاد على أرضية الملعب

17- نفذ رفعت المخالفة وارسل عرضية خطير و تمكن هجوم الاتحاد من ارسال رأسية قوية لكن الشناوي يتصدى لها بنجاح

16- خطأ لصالح أحمد رفعت في منتصف الملعب بعد تدخل من أيمن أشرف وعالتنفيذ أحمد رفعت

15- علي معلول يرسل عرضية مميزة لكن محمود الزنفلي يخرجها في الوقت المناسب

11-عرضة خطيرة من أليو بادجي لجونيور أجاي ويسدد بقوة لكن الزنفلي يتصدى لها بنجاح

10- خطأ لصالح الاتحاد في منتصف الميدان

9- لمسة يد على عمرو الميداني بعد مراوغة رائعة من جونيورأجاي

6- عرضية من محمد هاني من الجانب الأيمن لكن الدفاع يتدخل ويخرجها بنجاح

5-تحذير من الحكم إبراهيم نور الدين للاعب الاتحاد أحمد رفعت

4- تنفذ الركنية للاتحاد و كريم الديب يسدد رأسية قوية لكن بجانب المرمى

3- هجوم للاتحاد من الجانب الأيمن يقود الهجمة أحمد رفعت لكن حمدي فتحي يتدخل ويحولها لضربة ركنية

2- عرضية خطيرة من علي معلول من الجانب الأيسر لكن الحارس الزنفلي يخرجها بنجاح

1- تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب رينيه فايلر كالتالي......

التشكيل | 4-4-2

أحمد الشناوي

محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف- علي معلول

جونيور أجاي - حمدي فتحي - أليو ديانج - أحمد الشيخ

مروان محسن - أليو بادجي

تشكيل الاتحاد السكندري:

يبدأ المدير الفني الكابتن طلعت يوسف بالتشكيل التالي....

التشكيل| 4-1-4-1

محمود الزنفلي

محمود شبانة - محمود رزق - إسلام جمال - صبري رحيل

عمر الميداني

أحمد رفعت - مروان عطية - كريم الديب - رزاق سيسيه

خالد قمر

في الوقت نفسه فإن الاتحاد صاحب المركز الخامس يدخل المباراة بعد هزيمة من مصر المقاصة ثم تعادل مع نادي مصر، سيد البلد بقيادة المدير الفني صاحب الخبرات الكبيرة الكابتن طلعت يوسف، يسعى لدخول المربع الذهبي، ودائمًا ما يقدم آداء أكثر من رائع خاصة أمام الأندية الكبيرة.

يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة وبفارق 19 نقطة كاملة عن الغريم التقليدي نادي الزمالك.

الشياطين الحمر يخوضوا اللقاء بعد فوز عريض على الإسماعيلي بثلاثية ويتبقي للقلعة الحمراء ثلاث نقاط فقط على حسم اللقب.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المباشر لمباراة الأهلي و الاتحاد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز 2020..