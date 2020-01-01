إسبانيا وألمانيا : مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة اسبانيا والمانيا في الجولة السادسة من دوري أمم أوروبا، والمقامة على ملعب لا كارتوخا

إسبانيا 6 × 0 ألمانيا

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🏁 ¡¡FINAAAAL EN SEVILLA Y OBJETIVO LOGRADO!!



🥳 ¡¡ESTAMOS EN LA FINAL FOUR DE LA #UEFANationsLeague!! ¡¡VAMOOOOS!!



🙌🏻 La @SeFutbol completa un partido ensueño ante Alemania y se clasifica para la final a cuatro del torneo.



🇪🇸 🆚 🇩🇪 | 6-0 | 90’+2#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/S8H4mQmMTX

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 17, 2020

92- يطلق الحكم صافرته ليعلن عن نهاية الشوط الثاني والمباراة

+دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

89- اويارزابال يحرز السادس بعد تمريرة حريرية من جايا

89- جوووووووووووووووول

87- عرضية خطيرة لإسبانيا من الجانب الأيمن لكن ميكيل يخطأ في التسديد

85- مورينو يتلاعب بالدفاع الألماني ويسدد بقوة لكن تصطدم وتتحول إلى ركنية

83- تمريرات واستهلاك شرعي للوقت من جانب إسبانيا

80- خطأ لصالح ألمانيا في منتصف ملعبهم

77- العارضة ترفض الهدف الأول لألمانيا بعد تسديدة صاروخية من جنابري

77- تبديل للمنتخب الألماني بخروج تيمو فيرنر ونزول بينجامين هينريش

73- ثلاث تبديلات للمنتخب الإسباني بخروج أولمو وتوريس وموراتا ونزول أسينسيو وجيرارد مورينو وميكيل اويارزابال

71- توريس يحرز ثالث أهدافة والخامس للإسبان

71- جوووووووووووووووووول

70- أمامية من موراتا لأولمو لكن تمر من الجميع

68- عرضية خطيرة من فبيان رويز لكن أقوى من اللازم وتمر إلى ضربة مرمى

67- بطاقة صفراء لجوناثان تاه بعد تدخل على موراتا

66- عرضية من سيرجي روبيرتو تصطدم بالدفاع وتعود سهلة لنوير

64- الماكينات الألمانية مازالت معطلة حتى الآن

61- تبديلان للمنتخب الألماني بنزول لوكا فالدشميدت وفلوريان نوهاوس وخروج ليروي ساني وليون جوريتسكا

57- كوكي كاد أن يحرز الخامس برأسية قوية لكن فوق المرمى بسنتيمترات

55- توريس يسجل الهدف الثاني له والرابع للإسبان بعد تمريرة حاسمة من جايا

55- جوووووووووووووول

53- محاولة ارسال عرضية من جنابري من الجانب الأيمن لكن تصطدم بالدفاع

50- موراتا يهدر فرصة ثمينة ويخطيء في التمرير وتصل للدفاع الألماني

48- خطأ لصالح إسبانيا في منتصف الملعب بعد تدخل على أولمو

47- أولمو يستخلص الكرة من كوخ وينطق ويصل داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة لكن نوير يتصدى لها ببراعة

45- صافرة بداية الشوط الثاني

تبديل للمنتخب الألماني بنزول جوناثان تاه وخروج نيكلاس شول

🏁 ¡¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN LA CARTUJA!!!



👏🏻 Inmejorable primer tiempo de una @SeFutbol que se va a los vestuarios con tres goles de ventaja en el marcador.



🇪🇸 🆚 🇩🇪 | 3-0 | 45’ +2 #SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/Jt3web9Rw8

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 17, 2020

47- صافرة نهاية الشوط الأول

47- عرضية من كوكي لكن تصل سهلة لنوير

44- دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

43- تبديل ثاني لإسبانيا بخروج راموس ونزول إريك جارسيا

43- يبدو ان راموس يعاني من إصابة وسيغادر الملعب

42- تسديدة قوية من أولمو لكن تمر فوق المرمى

41- خطأ لصالح أولمو في منتصف الملعب

38- رودريجو هيرنانديز يستقبل الركنية برأسية رائعة تسكن الشباك في الزاوية البعيدة

38- جوووووووووووووووول

37- بطاقة صفراء لكوخ بعد تدخل على موراتا

35- خطأ لصالح كوكي في منتصف ملعب إسبانيا

33- فيران توريس يتوقف عن اهدار الفرص ويسجل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد أن ارتدت من العارضة

33- جووووووووووووووول

30- توريس يهدر فرصة الهدف الثاني ويضيع انفراد بتسديدة يصدها نوير ببراعة ويحولها لركنية

29- الإسبان يمتصوا حرارة الماكينات الألمانية بتمريرات في التلت الدفاعي

27- محاولة ارسال عرضية من ماكس لكن راموس يحولها لركنية

26- خطأ لصالح كروس في منتصف ملعب ألمانيا

25- تسديدة من موراتا من خارج منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى

23- الغاء الهدف الثاني لإسبانيا بأقدام موراتا الذي كان في وضعية تسلل

22- أمامية من جوندوجان لكن بدون عنوان

21- تسديدة خطيرة من توريس من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم

20- خطأ لصالح موراتا في منتصف الملعب

19- تمريرات وبناء للهجمة من جانب إسبانيا

16- ركنية من الجانب الأيمن لصالح إسبانيا....تنفذ وموراتا يستقبلها برأسية قوية تسكن الشبااااااااااااك

16- جووووووووووووووووول

15- تسديدة قوية من موراتا من مسافة بعيدة لكن بعيدة عن المرمى ايضًا

14- تسديدة قوية من جنابري من داخل منطقة الجزاء لكن تصطدم بالدفاع

12- تبديل أول لإسبانيا بنزول فبيان رويز وخروج سيرخيو كاناليس

10- سقوط سيرخيو كاناليس ويبدو أنه يعاني من إصابة

9- توريس ينقذ الإسبان من تلقي الهدف الأول ويمنع ساني من التسديد ويحول الكرة إلى ركنية

7- راموس يسدد الخطأ بصاروخ أرضي لكن العملاق نوير ينقذها ببراعة

5- مطالبة بركلة جزاء من جانب الإسبان لكن الحكم يصر على قراره بمخالفة من خارج المنطقة

4- ركنية أولى من الجانب الأيمن لصالح إسبانيا....تنفذ وتمر من الجميع وتصل في الأخير إلى مخالفة لصالح إسبانيا من حدود منطقة الجزاء

4- انطلاقة من جنابري لكن الدفاع الإسباني يستخلصها بنجاح

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان أرض الملعب وبدء السلام الوطني للمنتخبين...

تشكيل ألمانيا

يبدأ يواخيم لوف بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

مانويل نوير

جينتر - نيكلاس شول - روبين كوخ - فيليب ماكس

ليون جوريتسكا - إلكاي جوندوجان - توني كروس

ليروي ساني - تيمو فيرنر- سيرج جنابري

🇩🇪 Joachim #Löw 's starting XI to face ! 👀 #DieMannschaft #ESPGER pic.twitter.com/dcIwjO9rgF

تشكيل إسبانيا

يبدأ لويس انريكي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أوناي سيمون

سيرجي روبيرتو - باو توريس - سيرخيو راموس - خوسي لويس جايا

كوكي - رودريجو هيرنانديز - سيرخيو كاناليس

داني أولمو - ألفارو موراتا - فيران توريس

🇪🇸 ¡¡¡CON ESTE ONCE VAMOS A POR LA VICTORIA!!!



👥 Esta es la alineación titular de @LUISENRIQUE21 para la “final” ante Alemania en el estadio de La Cartuja de . #SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/j95pz3XxyW

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 17, 2020

مباراة مثيرة للغاية متوقعة بين المنتخبين العملاقين، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة إسبانيا وألمانيا والقنوات الناقلة.

بينتس آرينا بمدينة شتوتجارت، وحينها تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة كانت الأفضلية فيها نسبيًا للمانشافت.

وصاحبت مباراة ألمانيا الأخيرة أمام أوكرانيا لغطًا كبيرًا حول ما إذا كانت ستلعب أم لا بعد تفشي كورونا لدى الأخيرة، قبل أن تقرر السلطات الصحية اللعب في الموعد الطبيعي ويفوز المانشافت بثلاثية لهدف.مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت على ملعب مرسيدس

قمة من القمم الكلاسيكية لكرة القدم، عندما يستضيف منتخب إسبانيا نظيره ألمانيا على ملعب لا كارتوخا، وذلك ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة

إسبانيا وألمانيا في الجولة السادسة من دوري أمم أوروبا، والمقامة على ملعب لا كارتوخا.