بث المباريات بالمجان .. محكمة العدل تعلن انتصار ريال مدريد وبرشلونة بمشروع السوبر ليج!

ضربة قوية للاتحادين الأوروبي والدولي

قامت محكمة العدل الأوروبية بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما اتهمت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعرقلة مشروع السوبر ليج.

وقالت المحكمة إن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لعرقلة المشروع غير مشروعة، واتهمته باستغلال نفوذه على الأندية التي قررت إنشاء المسابقة وعملت على تأسيسها مثل برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

وفي سياق متصل أصدرت قرارًا بمنع الاتحادين الدولي والأوروبي من معاقبة أي أندية تقرر المضي قدمًا في هذا المشروع أو أي مسابقات أوروبية أخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتؤيد بذلك المحكمة ادعاءات رابطة السوبر ليج وداعموها "A22" أن الاتحاد الأوروبي وفيفا ينتهكان قانون المنافسة من خلال التهديد بفرض عقوبات على الأندية واللاعبين الذين قرروا الانضمام إلى هذه البطولة المنفصلة.

وأشار التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن المحكمة طالبت الاتحادين بالتأكد من صلاحياتهما واستخدامها بكل شفافية وموضوعية، واتهمتهما بالإساءة لاستخدام هذه الصلاحيات بالتعامل التعسفي مع قضية السوبر ليج.

وقالت المحكمة أيضًا:"هذا القرار لا يعني أنه يجب بالضرورة الموافقة على مسابقة السوبر ليج، المحكمة لا تحكم في قانونية هذا المشروع المُحدد".

وعلى جانب آخر قال بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي لشركة "A22 Sports" المقترحة للبطولة:"سنقوم ببث جميع مباريات المسابقة مجانًا، وبالنسبة للأندية فإن الإيرادات ومدفوعات التضامن مضمونة".

يذكر أن ملحمة دوري السوبر بدأت في أبريل 2021 عندما قرر 12 فريقًا بما فيهم كبار الدوري الإنجليزي وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس المشاركة فيها، وسط إدانة واسعة من المشجعين وبعض الاتحادات والمنظمات، مما أدى إلى انهيار الفكرة في غضون 72 ساعة.

وفرض الاتحاد الأوروبي غرامات على أندية الدوري الإنجليزي الستة بالإضافة لأتلتيكو مدريد وإنتر وميلان، لكن الإجراءات ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس توقفت، قبل أن يعلن يوفي عن نيته في الانسحاب من المشروع في يوليو الماضي.