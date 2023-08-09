بثلاثية أمام الشباب .. الهلال يواجه النصر بنهائي كأس الملك سلمان

الهلال يضرب موعدًا مع النصر في نهائي ناري بكأس الملك سلمان

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حقق فريق نادي الهلال الفوز على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ليتأهل إلى نهائي البطولة.

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الهلال سيواجه النصر في نهائي كأس الملك سلمان مساء يوم السبت المقبل، بعد صعود العالمي على حساب الشرطة العراقي.

تقدم محمد كنو بالدقيقة التاسعة من زمن المباراة، عن طريق رأسية من ركلة ركنية وضعها في المرمى.

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وحصل عبد الله المعيوف على كارت أحمر بعد لمس الكرة باليد خارج منطقة الجزاء، ومنعها من الوصول إلى مرمى فريقه.

وأضاف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني للهلال بالدقيقة 45+2 من هجمة مرتدة، أسكنت شباك الشباب.

وقلص جوستافو كوييار الفارق بهدف لصالح الشباب بالدقيقة 56، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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وأطلق عبد الله الحمدان رصاصة الرحمة على فريقه السابق الشباب، بتسجيله هدف قاتل بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد مجهود فردي وفني رائع من زميله سالم الدوسري.

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