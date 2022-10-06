بتوصية من سانتو .. الاتحاد يفاوض ثنائي النمور للتجديد

المدرب البرتغالي يوصي بتجديد عقد ثنائي الاتحاد

بدأت إدارة نادي الاتحاد؛ برئاسة أنمار الحائلي، في التحرك من أجل تجديد عقود لاعبان من نجوم الفريق، قبل دخولهما الفترة الحرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

من هم الثنائي الذي يرغب الاتحاد في التجديد معهما؟

أكدت صحيفة "الوطن" السعودية، على أن نادي الاتحاد يحاول تجديد عقد عبد الرحمن العبود جناح الفريق، وحمدان الشمراني المدافع لمدة 3 سنوات قادمة.

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Shahid Shahid

وأضافت الصحيفة أن البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للعميد، هو من طلب من إدارة النادي تجديد عقد الثنائي خلال الفترة الحالية.

وتعاقد نادي الاتحاد مع العبود والشمراني في صيف 2019 من ناديي الاتفاق والفيصلي بالترتيب، حيث قدم الثنائي مستويات رائعة رفقة العميد، في دوري روشن للمحترفين.

ما هو موقف ثنائي الاتحاد من التجديد؟

عبد الرحمن العبود وحمدان الشمراني أديا مرونة في التفاوض مع نادي الاتحاد، حيث أنهما يرغبان بشدة الاستمرار مع الفريق، بعد التفاوض معهما.

ومن المقرر أن يتم تجديد عقدي الثنائي بمبلغ قد يصل إلى 10 ملايين ريال سنويًا، بعد الاتفاق معهما.

ويخشى نادي الاتحاد تكرار صدمة سعود عبد الحميد الظهير الأيمن للفريق وأيضًا عبد الإله المالكي، بعد انتقالهما إلى الهلال في صفقتي انتقال حر.

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