بتواضع كبير .. جيرارد يكشف السر "الصادم" لقبوله عرض الاتفاق

تامر أبو سيدو
Steven Gerrard Al-Ettifaq 2023-24Getty Images
ستيفن جيرارددوري روشن السعوديAl Ettifaq

نجم ليفربول السابق بدأ مشواره في دوري روشن بالفوز على النصر

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بتواضع كبير غير معتاد لدى النجوم في كرة القدم، كشف ستيفن جيرارد سر قبوله تدريب الاتفاق السعودي، والذي لا يُوصف بأقل من كلمة صادم!

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أسطورة الكرة الإنجليزية ونادي ليفربول تحديدًا أكد أن رغبته بعدم البقاء دون عمل وخارج كرة القدم كان الدافع الأهم خلف قبوله العرض السعودي، مشيرًا إلى أنه كان العرض الوحيد المتاح بعد سحب ناديين إنجليزيين عرضيهما للتعاقد معه.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميل أونلاين" "كان لدي عرضين من ناديين يلعبان في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" لكني اتخذت القرار الذي شعرت أنه المناسب لي".

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أوضح "مع الوقت، أصبح عرض الاتفاق هو الأفضل على الطاولة وانعدمت فرص العرضين الأخيرين، لقد سحب الناديان عرضيهما للتعاقد معي، لم أكن أنا صاحب القرار. قبلت عرض الاتفاق فيما بعد لأنني لم أرغب بأن أكون دون وظيفة وخارج كرة القدم لمدة أطول".

يُشار إلى أن جيرارد افتتح مشواره مع الاتفاق في دوري روشن السعودي بالفوز على النصر 2-1 رغم التأخر منذ الدقيقة الثالثة بهدف ساديو ماني.

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