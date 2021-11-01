بتواجد 5 لاعبين عرب .. اتحاد التاريخ والإحصاء يُعلن قائمته لأفضل لاعبي العالم!

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2021، والتي شهدت مفاجأة سارة بتواجد خمسة لاعبين عرب.

وتضم القائمة النهائية 33 لاعبًا، معظمهم ينشط في الدوريات الخمس الكبرى، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسيان كريم بنزيما وكيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، والبرتغالي كريسيتانو رونالدو، والمصري محمد صلاح.

ويحمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لقب أفضل لاعب في العالم 2020 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، ويعد مرشحًا فوق العادة للاحتفاظ بالجائزة.

لكن من المتوقع أن يواجه ليفاندوفسكي منافسة شرسة من كريم بنزيما وليونيل ميسي على الجائزة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن الفائزين بجوائزه المختلفة لعام 2021، خلال شهر نوفمبر الجاري.

من هم اللاعبون العرب المرشحون للجائزة؟

وإلى جانب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، يتواجد أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي في القائمة.

لكن المفاجأة كانت بتواجد اسمين ينشطان في الدوريات العربية، الأول أكرم عفيف نجم نادي السد القطري، والثاني علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة الإماراتي.

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