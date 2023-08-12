بتواجد "أوبنهايمر" .. بايرن ميونخ يعلن عن وصول هاري كين

هاري كين بطل سينمائي

كشف بايرن ميونخ عن صفقة الموسم هذا الصيف، بالتعاقد مع هاري كين قائد توتنهام، لمدة أربع سنوات قادمة.

بايرن ميونخ أعلن عن الصفقة الكبيرة بطريقة مدوية، على طريقة أفلام السينما، حيث ظهر اللاعب الإنجليزي، كنجم سينمائي، ينتظر عرض فيلمه في دور العرض.

هاري كين هداف منتخب إنجلترا وتوتنهام، ظل مع الفريق اللندني 10 أعوام متواصلة قبل أن يرحل هذا الصيف لخوض تحدٍ جديد.

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وظهر في الفيديو التقديمي للصفقة، صورة غلاف الفيلم الشهير "أوبنهايمر"، الذي يتحدث عن اختراع القنبلة الذرية.

المهاجم الإنجليزي الدولي وقع على عقود انتقاله إلى بايرن مقابل 100 ميلون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات وفقًا للعديد من التقارير.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا خلال 10 سنوات مع توتنهام لم يحقق أي بطولة، لكنه حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات.