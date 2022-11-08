بتواجد الخليفي وتيباس .. الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه القاطع للسوبر ليج

ضربة جديدة لريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

استجاب أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لمطلب من شركة "A22 Sports" لمنحهم فرصة لمخاطبة جميع السلطات التمثيلية الحقيقية لكرة القدم الأوروبية.

وأصر رئيس الاتحاد الأوروبي خلال هذا الاجتماع، بالتعاون مع ممثلين رفيعي المستوى من الدوريات الوطنية والأندية واللاعبين والمشجعين، على الرفض التام لمشروع السوبر ليج.

وقال الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، إن كل الجهات المشاركة في الاجتماع لا تزال تعبر عن رفضها الساحق لهذا المشروع، لرغبتها في الحفاظ على الوحدة التي تتمتع بها الأندية بالنظام الحالي.

وأوضح اليويفا:"نعبر عن رفضنا التام لمشاريع السوبر ليج، ونشعر بالمفاجأة تجاه ادعاءات الرئيس التنفيذي لـ"A22 Sports" بأن هذه الشركة لا تمثل أي أندية بأي صفة، بما في ذلك الأندية الثلاثة التي تواصل دعم المشروع في العلن".

وأضاف:"يظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والجهات المعنية، في حالة التزام تام بأسس كرة القدم الأوروبية، والتي تقوم على الانفتاح والتضامن لخدمة المبادىء الرياضية والمصالح الاجتماعية، بدلًا من الامتياز والاستحقاق الذاتي".

وأنهى الاتحاد الأوروبي بيانه بالكشف عن أسماء الحاضرين لهذا الاجتماع وعلى رأسهم ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وأوليفر كان رئيس بايرن ميونخ.