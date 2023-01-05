بتهمة تعاطي المخدرات .. مرتضى منصور يعرض ثنائي الزمالك للبيع

الثنائي غاب عن مواجهة الداخلية بداعي الإصابة بفيروس كورونا بحسب ما أعلن المركز الإعلامي للزمالك، وهو ما نفاه مرتضى منصور

فجر مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك المصري، مفاجأة من العيار الثقيل بعد اتهامه لثنائي فريقه بتعاطي المخدرات والتهرب من مواجهة الداخلية، التي أقيمت أمس الخميس.

الفارس الأبيض تعادل بالأمس أمام الداخلية بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

لكن قبل المباراة، أعلن الزمالك خروج الثنائي عبد الله جمعة وأحمد فتوح من القائمة الأساسية، لمعاناتهما من فيروس كورونا، وهو ما نفاه رئيس الزمالك.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لقناة ناديه، عقب المباراة: "فتوح وجمعة معروضان للبيع، هما لا يعانيان من فيروس كورونا، هناك مخدرات في جسديهما، هما هربا من فحص المنشطات واعترافا أنهما تعاطيا مواد مخدرة، علاقات محرمة ومخدرات، لا نريد أن نكذب على الجمهور، لذلك تم إيقافهما، وغدًا سيخضعان للتحليل، وسنعرضهما للبيع".

وأضاف: "خلال عمليات الإحماء عرفا أنه سيكون هناك تحليل منشطات بعد المباراة، فغادرا الإحماء، لأنهما يتعاطيان المخدرات".