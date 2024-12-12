بتهمة العنف .. القبض على مجموعة من مشجعي اليونايتد قبل ديربي مانشستر أمام السيتي

خطوات قوية من الشرطة قبل المباراة المنتظرة

استبقت الشرطة الإنجليزية إقامة مباراة ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي مساء الأحد القادم بالقبض على 10 مشجعين للفريق الأول بتهمة العنف تجاه نظرائهم من فريق تفينتي عقب مباراة الطرفين في الدوري الأوروبي.

الشرطة داهمت صباح الأحد الماضي العديد من الممتلكات واعتقلت عددًا من المشتبه بهم بالانخراط في مشاجرة منظمة ضد مشجعي الفريق الهولندي قبل مباراة الدوري الأوروبي في سبتمبر الماضي، وقد أفادت الشرطة أن 50 مشجعًا تقريبًا يرتدون الأقنعة شاركوا في معركة مرتبة مسبقًا قبل يوم من المباراة، مشيرة إلى أن أعمال الشغب امتدت إلى إحدى حانات مدينة مانشستر.

وأصدرت شرطة مانشستر بيانًا أكدت خلاله أن تلك الخطوة تأتي "تذكيرًا قويًا جديدًا بأنه لن يتم التسامح مع أي من أنواع العنف، سواء كان مرتبطًا بكرة القدم أم لا".

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وأوضحت كبيرة المشرفين "كوليت روز" أن الهدف من تلك العملية هو إرسال رسالة قوية للمشجعين وكذلك للناس العاديين لطمأنتهم قبل المباراة الكبيرة القادمة نهاية الأسبوع الجاري، وأضافت "مع مباراة كبيرة أخرى قادمة في نهاية هذا الأسبوع، نريد أن نرسل رسالة قوية ومطمئنة بأنه سيتم نشر ضباطنا المتخصصين لضمان بقاء الجميع آمنين وللحفاظ على السلم، حتى تتمكن من الاستمتاع بالمباراة. في المناسبات التي تكون فيها هناك حاجة إلى التحرك، سيتعين على أولئك الذين يعتزمون التسبب في الضرر تحمل المسؤولية عن أفعالهم ".

يُشار إلى أن طرفي مدينة مانشستر يعيشان وضعًا صعبًا جدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرًا، حيث لم يُحقق حامل اللقب سوى فوز واحد خلال المباريات الـ6 الأخيرة مما أبعده كثيرًا عن الصدارة، فيما خسر يونايتد آخر مباراتين.