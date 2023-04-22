بتعليق سبب انقسامات .. جوليان ناجيلسمان يتحدث عن مفاوضاته مع تشيلسي

التقارير تتحدث عن انسحاب المدرب الألماني من المفاوضات مع مسؤولي البلوز، فبماذا علق ناجيلسمان؟

يبدو أن هناك تطورات غير جيدة بشأن مفاوضات نادي تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الألماني جوليان ناجيلسمان، بعد أسابيع من المحادثات.

النادي الإنجليزي يبحث عن مدرب جديد لخلافة جراهام بوتر في مطلع أبريل الجاري، إثر الخسارة أمام أستون فيلا بثنائية نظيفة، ويتولى الإسباني برونو سالتور قيادة الفريق مؤقتًا.

وبينما كانت تتحدث التقارير خلال الأيام الماضية عن تفوق المدرب الألماني على كافة منافسيه في سباق قيادة البلوز، خرج الصفي الشهير فابرزيو رومانو مؤكدًا بالأمس أنه قرر الانسحاب من المفاوضات في قرار نهائي منه.

وفي أول تعليق من ناجيلسمان، قال لـ"Sky Sports": "كي تلغي شيئًا، عليك أن تؤكد ذلك"، في تعليق فسرته "Bild" الألمانية بأنه غامضًا بعض الشيء، ولم تؤكد ما إذا كانت المفاوضات مستمرة أم لا، بينما أكدت الصحيفة الناقلة له أن باب المفاوضات بين الثنائي تم إغلاقه بالفعل.

جدير بالذكر أن ناجيلسمان تمت إقالته من نادي بايرن ميونخ الألماني في مارس الماضي بعد الهزيمة أملم باير ليفركوزن بثنائية مقابل هدف وحيد، في الدوري الألماني.