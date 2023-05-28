بتعليق ساخر .. عبد الرحمن العبود يعلق على أزمته مع نونو سانتو ومفاجأة حول مستقبله

التقارير تحدثت عن خلافات وتجاهل من العبود لمدربه البرتغالي، فكيف علق اللاعب؟

تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي، فتح المجال أمام عبد الرحمن العبود؛ جناح الفريق، للرد على ما تردد عن خلافاته مع مديره الفني البرتغالي نونو سانتو.

خلال الموسم، تحدثت عديد الصحف عن خلافات بين الثنائي، في ظل استبعاد المدرب للاعب في بعض المباريات، وادعت تمرد الأخير والتخلف عن بعض التدريبات.

لكن العبود نفى هذه التقارير، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "لم يحدث إلا كل خير، لكن الإعلام يكبر المواضيع، وبالأساس ليس هناك مواضيع، الاتحاد يسير بي أو بدوني، أتمنى من جمهور الاتحاد ألا يصدق أي كلام عني، لا توجد أي مشكلة بيني وبين المدرب"، وأضاف ضاحكًا: "وأنا جالس على قلوب الاتحاديين".

وعن حسم فريقه للقب، علق جناح العميد: "جمهور الذهب يستاهل، الجمهور وقف بجانبنا في ظروف صعبة، حُرمنا من التسجيل، لكن اللاعبين بهم الخير، والاتحاد لا يقف على لاعب أو اثنين، نعم! حدث هبوط في المستوى في بعض المباريات، لكن هذا طبيعي، في النهاية ما تعبنا من أجله وصلنا له".

جدير بالذكر أن العميد حسم اللقب لصالحه بالأمس، بعد الفوز أمام الفيحاء 3-0، فيما تعثر منافسه النصر بالتعادل أمام الاتفاق، ليتسع فارق النقاط بينهما لخمس، مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.