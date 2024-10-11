"مقارنتك ليست جيدة" .. بتال القوس ينتقد ياسر المسحل بسبب تصريحاته بعد الخسارة أمام اليابان

تصريحات المسحل لم تكن موفقة!

وجه الإعلامي بتال القوس انتقادًا إلى ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، بعد تصريحاته التي خرج بها عقب خسارة الأخضر أمام اليابان.

وأكد المسحل خلال تصريحاته للصحفيين عقب المباراة، أن الأخضر يواجه بعض الصعوبات، وقدم أداءً متواضعًا في أغلب فترات مباراته ضد اليابان، وأن هناك منتخبات كبرى لم تحقق إنجازات، وهو نفس حال السعودية.

وعلق القوس عبر برنامجه "في المرمى" على قناة العربية: "أحترم الأستاذ ياسر المسحل، وجميل اعتذاره للجمهور السعودي، واعترافه بتواضع المنتخب في أغلب المباراة، وهذا اعتراف مسؤول جميل".

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وواصل: "ولكن مقارنة ياسر المسحل بين المنتخبات الكبيرة التي لم تحقق إنجازات ونحن أيضًا لم نحقق الإنجازات، ليست مقارنة جميلة".

وخسر الأخضر أمام ضيفه اليابان بهدفين دون مقابل، في الجولة الثالثة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.