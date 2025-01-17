"لن يُشاركا في كأس العالم للأندية" .. القوس يفجر مفاجأة بشأن ثنائي دفاع الهلال!

هل سيرحل ثنائي الهلال؟

فجر الإعلامي الرياضي بتال القوس مفاجأة مدوية، بشأن ثنائي دفاع الهلال، حيث أشار إلى أنهما لن يُشاركا مع الزعيم في كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية، حيث يقع بالمجموعة الثامنة، التي تضم باتشوكا المكسيكي وريال مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوي.

وقال القوس عبر برنامجه "في المرمى": "أراهن أن علي البليهي لن يلعب كأس العالم للأندية مع الهلال، وتحركات الهلال تُظهر أيضًا أن حسان تمبكتي لن يُشارك، بل سيكون هناك مدافعًا جديدًا بجوار خاليدو كوليبالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد الإعلامي تركي العواد قائلًا: "إذا حدث هذا الأمر سيكون أروع شيء، لأن الهلال فريق هجومي ومشكلته في الدفاع، ونُريد لاعب بمواصفات بونو قلب دفاع، ولا نرغب في اللاعب الذي يصنع للخصم".

يأتي ذلك في ظل تراجع مستوى علي البليهي الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات، وطالبت الجماهير بجلوسه على مقاعد البدلاء.