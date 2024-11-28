منفعلًا على بتال القوس .. لويس كاسترو يكشف حقيقة "تمرد" بروزوفيتش و"المؤامرة" على تاليسكا وحماية كريستيانو رونالدو له

البرتغالي يكشف الحقائق بعد إقالته من النصر..

خرج البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني السابق للنصر السعودي، عن شعوره خلال ظهوره التليفزيوني عبر برنامج "في المرمى" عندما وجه له المقدم بتال القوس سؤالًا عن لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

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البرتغالي كان قد أقيل من تدريب العالمي في سبتمبر الماضي بعد تدهور النتائج والأداء، ليتم التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي خلفًا له.

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لكن خلال فترة عمله بالنصر، زعمت بعض التقارير الصحفية أن العلاقة بينه وبين بروزوفيتش سيئة، إذ يرفض الكرواتي الاستجابة لتعليماته ويتجاهل حديثه سواء في التدريبات أو المباريات.

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بسؤال كاسترو عن حقيقة تمرد بروزو، بدى منفعلًا بعض الشيء، قائلًا: "هذا كذب، تأكد أنه في لحظة عدم استجابة لاعب لكلامي .. إما سيرحل هو أو سأرحل أنا!، إن لم يحترمني أي لاعب، كائنًا من كان، سيرحل هو عن الفريق أو سأفعل أنا، أكرر كلامي مرة أخرى .. سيرحل أو أرحل أنا".

وأضاف: "تأكد تمامًا أن بروزوفيتش لاعب ممتاز ومحترف جدًا".

وانتقل المدير الفني المقال للحديث عن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، إذ سأله القوس حول ما إذا كان قد تعرض لضغوطات في بداية الموسم الجاري من مسؤولي النادي، لرحيله، وهو الأمر الذي نفاه البرتغالي أيضًا..

"هذا لم يحدث، لم أتعرض لأي ضغوطات، أهم شيء في أي فريق عملت به هو ما أفعله، كل ما تردد كان مجرد أحاديث على وسائل التواصل الاجتماعي، والحقيقة في العالم الافتراضي مختلفة تمامًا عن الواقع، هناك البعض يعيش في هذا العالم الافتراضي للأسف، وعلينا تقبل ذلك، تاليسكا كان لاعبًا مهمًا جدًا للنصر، هو لاعب مثمر ومساهماته جيدة، لكن ابتداءً من لحظة إصابته وغيابه لعدة أشهر هنا كان لابد أن أتحدث ونتفاوض حول وضعه كي يخرج من النادي، وهذا كان طبيعيًا وقتها".".

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وبشأن وقوف كريستيانو رونالدو أمام قرار إقالته مع بداية الموسم الجاري في ظل سوء النتائج: "لا!، تعلم أن كرة القدم تعيش على النتائج، والأشخاص لا يريدون معرفة ما إذا كنا نعمل بشكل جيد أم لا، يريدون النتائج فقط، هذا ما يهمهم وليس أكثر من ذلك، على أساسها يتحدد كل شيء حتى مصير المدرب، ورغم عملنا في تلك الفترة إلا أن النتائج كانت سيئة في ظل كثرة المشاكل التي لا أريد الحديث عنها".

واختتم: "الشيء الوحيد الذي يدافع عني هو عملي، ليس رونالدو أو بروزوفيتش أو أي لاعب، العمل فقط هو من يدافع عن المدرب وكرامته، أعلم أن عملنا قائم على اللاعبين ولهم الدور الأكبر في مسيرة المدرب، لكن في مواقف كثيرة دافع عملي عني وواجهتها وحدي دون اللاعبين، عملي فقط من يدافع عني".