"بتاريخ نيمار وكريم بنزيما" .. تعليق قوي بعد تألق سفيان رحيمي بالنهائي الآسيوي

رحيمي تألق بشكل لافت للنظر وسط مطالبات بضمه إلى أحد أندية دوري روشن السعودي

قاد النجم المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على يوكوهاما الياباني، ليتلقى الإشادة من الجميع بعد المستوى المبهر الذي ظهر عليه.

وسجل رحيمي هدفين في فوز العين على يوكوهاما 5-1 في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، التي أقيمت مساء السبت على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ونشر الإعلامي محمد أبو هداية عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، تغنى فيها بالمستوى الذي قدمه سفيان رحيمي في المباراة النهائية.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "سفيان رحيمي داخل الملعب عنصر إيجابي مؤثر بالفريق العيناوي، جهد وتركيز وشغف ورغبة وقتالية ماشاء الله".

واختتم أبو هداية تغريدته قائلًا: "لاعب داخل الملعب وخلال دقائق اللقاء بتاريخ كريم بنزيما ونيمار دا سيلفا".