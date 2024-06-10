بإعلان وظائف .. ليفربول يجهز الطاقم الفني الخاص بأرني سلوت!

الإصلاحات متواصلة بعد رحيل يورجن كلوب

يُواصل ليفربول تغييراته الكبيرة في جهازه الفني عقب رحيل يورجن كلوب وقبيل تولي آرني سلوت منصبه الجديد رسميًا.

النادي الإنجليزي عازم على توفير عدد من المساعدين للمدرب الهولندي لتوفير جميع عوامل النجاح اللازمة، وقد سبق أن نشر إعلانًا لتوظيف مختص بالكرات الثابتة وكذلك أخصائي علاج طبيعي.

النادي كرر الأمر ونشر إعلانًا جديدًا لتوظيف مدرب خاص بالتقوية وآخر للتكيف ليُضافا لجيش العاملين في الجهاز الطبي والبدني بالفريق، موضحًا أن الهدف من ذلك هو تغيير طريقة العمل فيما يخص بالجوانب الطبية والفنية في النادي.

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ليفربول كان قد أعلن قبل عدة أيام كذلك عن وظيفة مراقب للأداء، وقد نشر مدير النادي، ويليام سبيرمان، إعلان التوظيف عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، وقد أوضح النادي أن هذا المسؤول لن يكون جزءًا من الجهاز الفني للفريق الأول بل سيجمع المعلومات من جميع الأجهزة الفنية والبدنية والطبية لاكتشاف الجوانب التي بحاجة لتحسين.

يُشار إلى أن ليفربول يطمح بالعودة إلى منصة البطولات بعدما فشل في الفوز بأي لقب في 2023-2024.