بأهزوجة خاصة للثنائية .. جماهير الهلال "تطقطق" على النصر

أحمد رفعت
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Al Hilal fansgettyimages
دوري روشن السعوديثقافةالهلال vs النصرالهلالالنصر

أهزوجة هلالية خاصة للفوز بثنائية

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لم تفوت جماهير نادي الهلال الفرصة، وقامت "بالطقطقة" على النصر، بعد انتصار الزعيم على العالمي، في ديربي الرياض الذي جمع بين الفريقين.

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وانتصر الهلال على النصر بهدفين دون مقابل، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، في مواجهات كانت قوية بين الفريقين.

وقامت الجماهير الهلالية بالهتاف أثناء المباراة "والله غلابة مساكين، يا الأصفر يا أبو اثنين"، كنوع من الطقطقة على النصر بعد الخسارة.

وسجل هدفي المباراة النجم النيجيري أوديون إيجالو لاعب نادي الهلال، عن طريق ركلتي جزاء، سجل الأولى في الشوط الأول والثانية بالشوط الثاني.

وخصصت جماهير الهلال تلك الأهزوجة للخسارة بثنائية، مثلما خصصت أهزوجة "سرى الليل يابو ثلاثة" للفوز بثلاثية في المباريات.

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