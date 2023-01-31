بأمر قضائي.. برشلونة يتلقى خبرًا سارًا بشأن جافي

برشلونة يتلقى أنباء جيدة

تلقى برشلونة أنباء سارة حول ملف تسجيل عقد لاعبه الشاب بابلو جافي، والذي واجهته فيه مشكلة خلال الفترة الأخيرة بسبب سقف الرواتب وما يتعلق بمديونيات النادي.

تسجيل العقد الجديد المحسن من أجل جافي لم يتم إلى الآن، وبرشلونة يتعامل معه بنفس العقد الذي صعد به من فريق الشباب، وهذا الأمر أربك كثيرًا حسابات النادي ومدربه تشافي إذ إن جافي بات من أهم أعمدة الفريق ومن الضروري ضمان استقراره لأطول مدى.

النبأ السار الذي تلقاه برشلونة جاء من المحكمة المختصة رقم "12" في المدينة والتي رفع إليها برشلونة دعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإسباني التي لم تسمح إلى الآن بتسجيل عقد جافي نظرًا لما أسمته "ضرورة مواكبة برشلونة لقواعد اللعب المالي النظيف".

المحكمة ألزمت رابطة الدوري الإسباني بتسجيل عقد جافي وجوبًا، فيما صرح خافيير تيباس رئيس الرابطة بأن برشلونة عليه مستحقات بقيمة 200 مليون يورو قبل الصيف المقبل، وهي قيمة لا تتواكب مع قواعد اللعب المالي النظيف في الوقت الراهن.