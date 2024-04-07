"بأقل من نصف الثمن".. ليفربول يغري الاتحاد بإنهاء صفقة صلاح التاريخية

محمد صلاح على أعتاب الدوري السعودي

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"قدم 250 مليون دولار على طاولة ليفربول".. هكذا أثار نادي الاتحاد، جنون الأوساط الرياضية العالمية، بعد تردد أنباء حول العرض التاريخي المقدم في الصيف الماضي، من أجل التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والذي قرر البقاء في قلعة الأنفيلد.

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الفرعون المصري الذي سجل 208 هدف وتوج بدوري أبطال أوروبا 2019، وضع شروطًا من أجل البقاء مع ليفربول، تتمثل في معرفة خطط النادي المستقبلية بعد رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب، والذي أعلن عن قراره بمغادرة الليفر في نهاية الموسم، وخطة النادي حول المدير الفني الجديد، فضلًا عن موقف الإدارة من وجود استراتيجية طويلة الأمد.

وذكر الإعلامي الرياضي أكرم كونور أن نادي ليفربول، يخطط لبيع محمد صلاح لأندية دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعروض تتخطى حاجز 100 مليون يورو، حال فشل المفاوضات مع المصري لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

ومن المتوقع أن يجتذب ليفربول عروضًا تصل إلى ما يعادل 108 مليون دولار لبيع الهداف المصري، وهو مبلغ أقل بكثير من العرض الذي تقدم به نادي الاتحاد في الصيف الماضي، الأمر الذي يجعل صلاح مرشحًا بقوة لارتداء قميص النمور في الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في وقت سابق، إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان، في التعاقد مع محمد صلاح، خاصة مع قرب رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي بات على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

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ويقدم محمد صلاح مستويات مذهلة مع ليفربول في الموسم الجاري (2023-2024)، حيث شارك في 35 مباراة، وسجل 17 هدفًا في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، و4 أهداف في 7 مباريات في الدوري الأوروبي، وهدفًا في كأس كارباو، وآخر في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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