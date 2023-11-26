بأقل مجهود ... ريال مدريد يخطف الصدارة بشكل مؤقت من جيرونا بثلاثية في قادش

ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني...

حقق ريال مدريد، فوزًا هامًا وثمينًا على حساب قادش بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

ريال مدريد، بدأ المباراة بكل قوته وأطلق رودريجو تسديدة قوية في الدقيقة الثانية تصدى لها الحارس بثبات.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول عاد اللاعب البرازيلي وشكل خطورة لريال مدريد، وبمجهود فردي راوغ أكثر من لاعب ويسدد الكرة في الشباك، معلنًا عن الهدف الأول للميرينجي.

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وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، أرسل توني كروس كرة عرضية قابلها بيلينجهام برأسية مرت فوق العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع مطلع الشوط الثاني، أهدر الثنائي رودريجو وخوسيلو، فرصة الهدف الثاني للميرينجي، بعدما استقبل رودريجو تمريرة بيلينجهام، وراوغ الحارس ثم مرر الكرة إلى خوسيلو الذي ترك الكرة بشكل غريب.

وفي الدقيقة 65، واصل نجم اللقاء رودريجو، تألقه وتلاعب مرة أخرى بدفاع قادش ثم سدد تسديدة قوية في يسار الشباك.

وقبل نهاية اللقاء بربع ساعة، أرسل رودريجو تمريرة إلى بيلينجهام الذي سدد الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى أصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 38 في صدارة ترتيب الدوري بشكل مؤقت، في انتظار مباراة جيرونا وأتلتيك بيلباو، بينما تجمد رصيد قادش عند النقطة العاشرة في المركز السادس عشر.