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بأحد مقاتلي إنجاز ليستر سيتي .. ستيفن جيرارد يضرب بقوة في الساعات الأخيرة من ميركاتو الاتفاق

زهيرة عادل
Steven Gerrard Al-Ettifaq 2023-24Getty Images
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خامس صفقات الاتفاق من قلب أوروبا تقترب من الحسم

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رغم أن نادي الاتفاق السعودي ليس من بين أندية صندوق الاستثمارات العامة إلا أنه نجح في فرض اسمه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري بتعاقده مع أكثر من نجوم من أوروبا، واقترابه من لاعب جديد حاليًا.

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الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد تعاقد خلال الصيف مع أربعة أجانب هم: جوردان هندرسون، جورجينيو فاينالدوم، موسى ديمبيلي وجاك هندري.

ووفقًا للصحفي الشهير رودي جاليتي فإنه اقترب من الخامس، باتفاقه شفهيًا مع مسؤولي إيفرتون الإنجليزي، للتعاقد مع الجامايكي ديماراي جراي؛ جناح أيسر الفريق، بعد ضغوطات كبيرة من اللاعب للانتقال لدوري روشن.

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وتأتي رغبة جراي في الرحيل عن النادي الإنجليزي في ظل دخوله في عدد من الأزمات مع مدرب الفريق شين ديتش، وهجومه عليه علنًا.

يشار إلى أن عقد صاحب الـ27 عامًا مع النادي الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما لعب له لموسمين.

وكان الجامايكي أحد كتيبة ليستر سيتي الإنجليزي التي حققت لقب الدوري، موسم 2015-2016م، إذ انضم له في النصف الثاني من الموسم وشارك في 12 لقاء.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 102278كريم بنزيما
  • 10986خاليدو كوليبالي
  • 19826روبرتو فيرمينو
  • 9134نجولو كانتي
  • 24885مارسيلو بروزوفيتش
  • 49176صفقة أخرى
216285 الأصوات

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