"بائس بلا ألقاب".. هجوم وسخرية على هاري كين رغم غيابه عن خسارة بايرن ميونخ في كأس ألمانيا

ماذا حدث؟

تعرض هاري كين نجم بايرن ميونخ لسخرية الجماهير، بعد خسارة الفريق البافاري أمام باير ليفركوزن، وتوديع بطولة كأس ألمانيا من ثمن النهائي.

وخسر البايرن بهدف نظيف أمس الثلاثاء، في مباراة شهدت طرد الحارس مانويل نوير، ليتأهل ليفركوزن إلى ربع النهائي على أمل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

ورغم غياب المهاجم الإنجليزي صاحب الـ32 عامًا عن المباراة بداعي الإصابة، إلا أنه تعرض لموجة جديدة من الانتقادات والسخرية من جماهير كرة القدم على منصات التواصل الاجتماعي.

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ولا يزال هاري كين ينتظر أول لقب كبير في مسيرته، ويستمر إحباطه منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ من توتنهام في صيف 2023، وذلك رغم سجله التهديفي الرائع الذي جعله أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في تاريخ الدوري الألماني.

وقال أحد مستخدمي منصة إكس: "هاري كين البائس بلا ألقاب، متى سيعترف معجبوه بأنه سبب فشل فريقه؟"، وأضاف آخر: "لعنة هاري كين حقيقية"، وقال ثالث: "كومباني (المدرب) حول بايرن إلى بيرنلي. هاري كين حول بايرن إلى توتنهام".

وسخر مشجع آخر بالقول: "يجب أن يعتزل كين دون ألقاب"، واختتم أحدهم: "إنه كين، الرجل المنحوس".

من جهته، قال المدرب كومباني في تصريحات لـ"سكاي سبورت ألمانيا": "كان علينا تسجيل هدف، لعب الفريق بشكل جيد، لكن من المؤسف أننا خرجنا، نؤمن بأننا سنفوز بالعديد من المباريات، لن نفوز بالكأس هذا العام، لكننا سنفوز بالعديد من الألقاب في المستقبل إذا استمررنا على هذا النحو، يجب أن نضع ذلك خلفنا ونبدأ القتال مرة أخرى غدًا للفوز بالمباريات المقبلة".

ويمر بايرن ميونخ بوضع جيد لاستعادة لقب الدوري الألماني موسم 2024-2025، حيث يحتل المركز الأول بفارق 4 نقاط عن آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل كين 14 هدفًا في 12 مباراة.